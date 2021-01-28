ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı - Son Dakika
BBC

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

28.01.2021 17:17
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı, System.String[]

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlığı göre, ABD'de "iç terör" tehdidi arttı.

Bakanlığın güvenlik uyarısında, "Devlet otoritesinin kullanılması ve başkanlığın el değiştirmesine itirazı olan aynı zamanda sahte anlatılarla kışkırtılmış başka şikayetleri de olduğuna inanan, ideolojik amaçlı şiddet yanlısı bazı aşırı görüşlülerin, şiddeti kışkırtmayı ya da şiddet eylemlerini sürdürebileceklerine işaret eden bilgiler var" deniliyor.

"Şiddet yanlısı aşırı görüşlüler" diye nitelenen kesimlerin, Kongre binasına yapılan saldırıdan cesaret alarak "seçilmiş yetkilileri ve resmi kurumları hedef alabilecekleri" de belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık bir yıldır ilk kez güvenlik uyarısı yayımladı.

6 Ocak'ta neler yaşandı?

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek üzere toplandığı 6 Ocak'ta Donald Trump, Beyaz Saray önünde toplanan binlerce destekçesine hitaben konuşarak, aslında seçimi kendisinin kazandığı ama seçim zaferinin çalındığı yolundaki temelsiz iddialarını yinelemişti.

Trump, "Eğer sonuna kadar savaşmazsanız bir ülkeniz kalmayacak" demişti.

Kalabalık bunun ardından Kongre binasına yürümüş, güvenlik barikatlarını aşarak binaya girmişti. Olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Savcılar, şu ana kadar saldırıyla ilgili olarak 400 zanlı belirlediklerini ve 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Ayaklanmaya teşvik" ile suçlanan eski Başkan Trump hakkında, Senato'daki azil yargılaması Şubat ayında başlayacak.





Kongreyi basanlar Telegram'da alkışlandı

Regan Morris, BBC News, Los Angeles

Hükümet Amerikalıları, 6 Ocak'taki Kongre baskınından cesaret bulan "şiddet yanlısı aşırı görüşlülere" karşı uyanık olmaya çağırırken, ülkede bir çok kişi Kongre'yi basanların kutlanması gereken "yurtseverler" olduklarını düşünüyor.

Twitter ve Facebook'taki aşırı sağcı hesapların kapanmasından sonra sosyal medya haberleşme sitelerinden Telegram üzerinden iletişime geçmeye başlayan bir çok aşırı sağcı grupta, Kongre'yi basanlar "özgürlük savaşçısı kahramanlar" olarak alkışlandı.

Sohbet kanalları Donald Trump'a destek, QAnon gibi temelsiz komplo teoileri ve Yahudi düşmanı komplo iddialarıyla dolup taşıyor.

Bu tür sitelerde kimin sahte kimlikle hareket ettiği kimin gerçek kişi olduğu bile anlaşılmıyor ve bazı paylaşımlar son derece nefret ve saldırganlık içeriyor. Bir çoğunda bugüne ilişkin en basit gerçekler inkar ediliyor ve şiddet çağrıları yapılıyor.

Paylaşımların çoğu da Donald Trump'ın hala başkanlık koltuğunda olması gerektiğine inanan gerçek destekçileri tarafından yapılıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Bakanlığı, Terör, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı
Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı         
16:29
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak         
15:27
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 17:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei