ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan uyarı: Kongre saldırısı sonrası 'iç terör' tehdidi arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, son başkanlık seçimlerinin sonucundan memnun olmayan aşırı grupların, 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne düzenlenen saldırıyla cesaretlenip daha büyük bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlığı göre, ABD'de "iç terör" tehdidi arttı.

Bakanlığın güvenlik uyarısında, "Devlet otoritesinin kullanılması ve başkanlığın el değiştirmesine itirazı olan aynı zamanda sahte anlatılarla kışkırtılmış başka şikayetleri de olduğuna inanan, ideolojik amaçlı şiddet yanlısı bazı aşırı görüşlülerin, şiddeti kışkırtmayı ya da şiddet eylemlerini sürdürebileceklerine işaret eden bilgiler var" deniliyor.

"Şiddet yanlısı aşırı görüşlüler" diye nitelenen kesimlerin, Kongre binasına yapılan saldırıdan cesaret alarak "seçilmiş yetkilileri ve resmi kurumları hedef alabilecekleri" de belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık bir yıldır ilk kez güvenlik uyarısı yayımladı.

6 Ocak'ta neler yaşandı?

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini tescil etmek üzere toplandığı 6 Ocak'ta Donald Trump, Beyaz Saray önünde toplanan binlerce destekçesine hitaben konuşarak, aslında seçimi kendisinin kazandığı ama seçim zaferinin çalındığı yolundaki temelsiz iddialarını yinelemişti.

Trump, "Eğer sonuna kadar savaşmazsanız bir ülkeniz kalmayacak" demişti.

Kalabalık bunun ardından Kongre binasına yürümüş, güvenlik barikatlarını aşarak binaya girmişti. Olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Savcılar, şu ana kadar saldırıyla ilgili olarak 400 zanlı belirlediklerini ve 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Ayaklanmaya teşvik" ile suçlanan eski Başkan Trump hakkında, Senato'daki azil yargılaması Şubat ayında başlayacak.

Kongreyi basanlar Telegram'da alkışlandı

Regan Morris, BBC News, Los Angeles

Hükümet Amerikalıları, 6 Ocak'taki Kongre baskınından cesaret bulan "şiddet yanlısı aşırı görüşlülere" karşı uyanık olmaya çağırırken, ülkede bir çok kişi Kongre'yi basanların kutlanması gereken "yurtseverler" olduklarını düşünüyor.

Twitter ve Facebook'taki aşırı sağcı hesapların kapanmasından sonra sosyal medya haberleşme sitelerinden Telegram üzerinden iletişime geçmeye başlayan bir çok aşırı sağcı grupta, Kongre'yi basanlar "özgürlük savaşçısı kahramanlar" olarak alkışlandı.

Sohbet kanalları Donald Trump'a destek, QAnon gibi temelsiz komplo teoileri ve Yahudi düşmanı komplo iddialarıyla dolup taşıyor.

Bu tür sitelerde kimin sahte kimlikle hareket ettiği kimin gerçek kişi olduğu bile anlaşılmıyor ve bazı paylaşımlar son derece nefret ve saldırganlık içeriyor. Bir çoğunda bugüne ilişkin en basit gerçekler inkar ediliyor ve şiddet çağrıları yapılıyor.

Paylaşımların çoğu da Donald Trump'ın hala başkanlık koltuğunda olması gerektiğine inanan gerçek destekçileri tarafından yapılıyor.