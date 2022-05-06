ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı

06.05.2022 06:10
ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'deki saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'deki saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı bir açıklama yaparak İsrail'de dün meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını kaydeden Blinken, 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 06:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement