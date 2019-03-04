Abd, İsrail'e Thaad Hava Savunma Sistemi Konuşlandırdı

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Avrupa Liginde Şubat Ayının En Değerli Oyuncusu Mike James Oldu

Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak