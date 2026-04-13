ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek

ABD istihbaratı: Çin, İran\'a hava savunma sistemleri gönderecek
13.04.2026 07:59
ABD istihbaratına göre Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a hava savunma sistemleri göndermeyi planladığı iddia edildi. NBC News ve CNN’in gündeme taşıdığı habere göre sevkiyatın bölgedeki askeri dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor. ABD Başkanı Trump, Çin’i sert sözlerle uyarırken, Pekin yönetimi iddiaları reddetti. Gelişme, Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırabilecek kritik bir adım olarak görülüyor.

ABD istihbaratına göre Çin’in önümüzdeki haftalarda İran’a yeni hava savunma sistemleri sağlamayı planladığı öne sürüldü. NBC News’in, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haber daha önce CNN tarafından da gündeme getirildi.

GİZLİ SEVKİYAT İDDİASI

ABD’li yetkililerin değerlendirmelerine göre Pekin yönetimi, İran’a özellikle taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) göndermeye hazırlanıyor. Bu sistemlerin düşük irtifada uçan hedefleri vurabilen ve tek kişi tarafından kullanılabilen silahlar olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre sevkiyatın doğrudan yapılmayabileceği, üçüncü ülkeler üzerinden gizlenerek gerçekleştirilebileceği de konuşuluyor.

SAVAŞ DENGESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Uzmanlar, bu tür hava savunma sistemlerinin İran’ın askeri kapasitesini ciddi şekilde artırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde İran’ın ABD’ye ait savaş uçaklarına karşı bu tip silahları kullandığı ve bunun sahadaki dengeleri etkilediği biliniyor.

Bu gelişmenin, kırılgan ateşkes ortamında tansiyonu yeniden yükseltebileceği değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN SERT UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu iddialar üzerine Çin’e açık bir uyarıda bulundu. Trump, Pekin’in İran’a silah sağlaması halinde “büyük sorunlarla karşılaşacağını” söyledi.

ÇİN’DEN YALANLAMA

Çin cephesi ise iddiaları reddetti. Pekin yönetimi, çatışma bölgelerine silah sağlamadığını ve uluslararası yükümlülüklere bağlı kaldığını açıkladı.

BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

ABD-İran hattındaki gerilim sürerken, Çin’in olası askeri desteği Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu adım, sadece bölgesel değil küresel ölçekte yeni bir kriz dalgasının önünü açabilir.

Son Dakika ABD ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek - Son Dakika

İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Kastamonu’da fabrikada yangın çıktı Kastamonu'da fabrikada yangın çıktı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde 21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
06:50
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
04:32
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
01:13
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
SON DAKİKA: ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek - Son Dakika
