ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

06.01.2021 06:11
ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde kabul edilen Ula Bildirisi'ndeki iş birliği vaadini memnuniyetle karşıladıklarını ve körfez ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışmalarını beklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde kabul edilen Ula Bildirisi'ndeki iş birliği vaadini memnuniyetle karşıladıklarını ve körfez ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışmalarını beklediklerini bildirdi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Arap ve Körfez ülkeleri arasındaki birliği sağlama yolunda pozitif bir adım olan KİK Zirvesi'nde kabul edilen Ula Bildirisi'nden şevk aldık." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Körfez ülkelerinin birleşmesinin halklarına daha çok güven, refah ve hizmet getireceğine vurgu yaptıklarını belirten Pompeo, "Bugün askeri, ekonomik, sağlık, yolsuzlukla mücadele ve kültürel inisiyatifler konusunda iş birliğinin yeninden tesis edilmesi konusunda verilen vaadi memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için çalışmaya devam edeceklerini umduklarını ifade eden Bakan Pompeo, "Tam diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek, ortak tehditlere karşı bölgeyi birleşmek için tüm taraflar için zorunluluktur. Bir araya geldiğimizde daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Kuveyt'e de Körfez krizini bitirmek üzere sarf ettiği çabadan dolayı teşekkür etti.

- Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.

Zirvede, kabul edilen ve Katar tarafından da imzalanan Ula Bildirisi'nde, Katar'a yönelik ambargoların kaldırılmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasında birçok alanda iş birliğinin ilerletilmesine vurgu yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü
MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor         
00:12
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı         
22:07
33 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 33 yaşındaki sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
21:31
Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor         
20:44
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada         
09:32
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 06:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, Katar'a ambargoları sonlandıran KİK Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei