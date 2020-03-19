ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor - Son Dakika

ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor

6 saat önce

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin farkındalığını artırmaya odaklandı.

ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor, System.String[]

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gençlerin farkındalığını artırmaya odaklandı.

Beyaz Saray'da kurulan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğini yaptığı Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan doktorlar, özellikle 1980'lerde ve 1990'lı yılların başlarında doğan gençlerin ilgi gösterdiği yayın organlarında konuya ilişkin farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Daha önce AIDS salgınında da görev yapan ve Beyaz Saray'daki görev gücünün üyesi olan 79 yaşındaki Anthony Fauci, katıldığı bir podcast yayınında gençlere seslendi. Gençlerin yaşlı nüfusu Kovid-19'dan korumak için kritik bir faktör olduğunu belirten Fauci, bu kesimi diğer insanlarla mümkün olduğunca az temas kurmaya çağırdı.

Fauci, "Savunmasız insanları virüsten korumak için gençlere ihtiyacımız var. Gençler virüs kaptığında çoğu zaman az semptom gösteriyor ya da hiç göstermiyor ve virüsü toplumda yaymaya devam ediyor. Gençler, bu salgını kontrol altına alma planının aktif bir parçası. Bu mücadele siz olmadan başarıya ulaşamaz." dedi.

"Gençler daha çok sosyal temasta bulunuyor"

Beyaz Saray Görev Gücünde yer alan bir diğer doktor Deborah Birx de yaptığı açıklamada, "Neden gençlere odaklandığımızı soracak olursanız, bu gruptaki kişiler daha çok sosyal temasta bulunuyor. Virüse yakalanınca da daha az semptom gösterdikleri için virüsü yayıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de iki genç kızı olduğunu belirten Birx, "Kendi kızlarıma söylediğimi sizlere de söyleyeceğim; gençler, bu virüsü durdurmakta en önemli grup." dedi.

Birx, dün Beyaz Saray'daki açıklamasında, "Fransa ve İtalya'dan, bazı genç yaştaki hastaların durumlarının ağırlaştığına dair endişe verici haberler geliyor." uyarısında bulunmuştu.

Trump da gençlere tepki göstermişti

Beyaz Saray da Kamu Hizmetleri Birimi Başkanı Jerome Adams'ın gençlerin virüsün yayılmasındaki rolünü anlattığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, gençlere tepki göstermiş, "Artık kimsenin sakin kalmasını istemiyorum. Gençlerin gidip sahillerde, lokantalarda büyük gruplar halinde toplanmasını istemiyorum. Kendilerini yenilmez sanıyorlar ama evlerine, aile büyüklerine bir sürü kötü şey taşıdıklarının farkında değiller." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre Kovid-19 vakalarının sayısı 9 bin 415'e, ölü sayısı 150'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Mike Pence, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet! MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Kovid-19 ile mücadele için gençlerde farkındalık yaratmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]