ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi - Son Dakika

ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi

23.01.2021 19:32
ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi, System.String[]

ABD'li ünlü talk show sunucusu Larry King, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD'li ünlü talk show sunucusu Larry King, 87 yaşında yaşamını yitirdi. King'in ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı. King'in Covid-19'a yakalandığı biliniyordu.Amerikan CNN televizyonu, uzun yıllar bu kanalda sunuculuk yapan Larry King'in 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü talk show sunucusunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da King'in yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Larry King'in kurucuları arasında olduğu prodüksiyon şirketi Ora Media'nın açıklamasında, sunucunun Los Angelas'taki bir hastanede hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. Ocak ayı başında King'in Covid-19'a yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Fakat hastalığının seyri konusunda bilgi verilmemişti.

Larry King, CNN televizyonunda 1985'den 2010'a kadar sürdürdüğü "Larry King Live" programı ile tanınmıştı. King, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi, Hollywood yıldızını ve iş insanı programında konuk etmişti. Konuklarına yalın, ama herkesin ilgisini çekebilecek sorular soran Larry King'in stili Amerikan televizyonlarındaki birçok sunucuya ilham kaynağı olmuştu. 25 yıl boyunca CNN televizyonunda yayınlanan "Larry King Live", kanalın en önemli programı olmuştu.

Birkaç kez evlenen Larry King'in beş çocuğu bulunuyor. King'in cenaze töreni ile ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

dpa/JD,SÖ

(c)

ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Larry King, Twitter, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti Dayısının ölüm haberini alan Demet Akalın'ın sözleri yürek burktu Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu         
19:28
Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi         
19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık mesajı: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık mesajı: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz         
18:18
Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı Van'ı buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 40'a dayandı         
17:48
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın         
17:46
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi         
15:53
Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş         
14:56
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 19:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'li ünlü sunucu Larry King yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei