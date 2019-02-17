Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

32 dakika önce

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de, System.String[]
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

İcra Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah, beşinci kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile kendi konutunda görüştü.

Barış turundaki görüşmelere ilişkin Abdullah'a bilgi veren Halilzad, görüşmelerin iyi sonuç vereceğini aktardı.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah da ülkede yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşa son vermenin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Taliban ile barış görüşmelerinin adaletli şekilde gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Abdullah, görüşmelerden olumlu sonuç beklediklerini vurguladı.

Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

CEO, Kabil, Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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