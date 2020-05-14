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ABD'nin Kalifornia eyaletinde demokratların kalesi 22 yıl sonra ilk kez yıkıldı
6 saat önce
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de başkanlık ön seçimleri sürüyor.
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de başkanlık ön seçimleri sürüyor. Demokratların kalesi olarak bilinen Kaliforniya eyaletinde istifa eden siyasetçinin yerine postayla yapılan seçimi, 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi aday kazandı.
Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de başkanlık ön seçimleri sürüyor. Online olarak gerçekleşen seçimlerde kritik eyaletler arasında yer alan Kaliforniya'da 22 yıl sonra illk yaşandı. Demokratların kalesi olarak bilinen Kaliforniya'da geçen sene istifa eden Temsilciler Meclisi üyesinin boşalan koltuğunu doldurmak için postayla yapılan özel seçimde, 22 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi aday seçildi. Öte yandan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana Kaliforniya'dan seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.
- Abd
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:37 Kaynak: DHA
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