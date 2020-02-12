ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda

14 dakika önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Dün akşam, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya gelen James Jeffrey, saat 11.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Jeffrey'in buradaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun görüşülmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-James Jeffrey ve beraberindeki heyetin bakanlığa girişi

Haber-Kamera: Selen YALAZ-Celal ATALAY/ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:52 Kaynak: DHA
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