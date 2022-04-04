ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu - Son Dakika
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ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu

04.04.2022 22:17
ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu

- ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Viktor Vekselberg'in 90 milyon dolarlık "Tango" adlı yatına ABD'nin talebi üzerine İspanya'nın Mallorca Adası'nda el konuldu.

- ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu

MADRİD - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Viktor Vekselberg'in 90 milyon dolarlık "Tango" adlı yatına ABD'nin talebi üzerine İspanya'nın Mallorca Adası'nda el konuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından ABD ve Avrupa'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligarklara yaptırımlar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu ekiplerinin İspanya Sivil Muhafızları ile birlikte yaptıkları operasyonda bu sabah Rus oligark Viktor Vekselberg'in Mallorca Adası'nda demirli bulunan lüks yatına el konuldu.

İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Putin ile yakın ilişkisi olan Vekselberg'e Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım kararı bulunmadığı ancak ABD'de vergi kaçırma, kara para aklama ve Tango adlı yatın mülkiyetini gizlemek amacıyla belgede sahtecilik suçlarından kendisine soruşturma açıldığı belirtilerek, operasyonun ABD'li makamların talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus oligark Vekselberg hakkında üç yıldır tutuklama kararı bulunduğu bildirilerek, Rus oligarkın 2011 yılında satın aldığı bilinen Tango adlı yatın mülkiyetini paravan şirketler ile ABD hükümetinden gizlemeye çalışması nedeniyle 6 Nisan 2018 tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD hükümetinin, Rus hükümetine yakın bir ismin mal varlığına ilk kez el koyduğu aktarılarak, bunun son olmayacağı ve Rus hükümetinin haksız savaşına destek veren herkesten hesap sorulacağı ifade edildi.

Vekselberg'in Tango adlı lüks yatının 78 metre uzunluğunda ve 90 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da birçok Rus oligarka ait yata el koyulmuştu

İspanya'da daha önce Rus oligarklara ait olduğu bildirilen Crescent, Valerie ve Lady Anastasia adlı yatlara, İtalya'da, Rus milyarder Andrey Malniçenko'nun 578 milyon dolar değerindeki lüks yatına, Fransa'da, Igor Sechin'in 88 metrelik Amore Vero adlı yatına, İngiltere'de ise ismi gizli tutulan bir Rus oligarka ait olan Phi adlı yata el koyulmuştu.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin talebi üzerine Rus oligarkın lüks yatına İspanya'da el konuldu - Son Dakika


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