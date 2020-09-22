ABD polisinin 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurduğu görüntü yayımlandı - Son Dakika

ABD polisinin 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurduğu görüntü yayımlandı

ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli Liden Cameron adlı çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

ABD polisinin 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurduğu görüntü yayımlandı, System.String[]

ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli Liden Cameron adlı çocuğu vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Utah eyaletinde polisin otizmli 13 yaşındaki Linden Cameron'ı vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Linden'ın avukatı Zach Weyher, olay gününe ait polis kamerası kayıtlarının yayımlandığı kaydedildi.  Çocuğun annesi Golda Barton'ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp kriz girişimi yetkililerinden, ruh hali bozulan oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istediğini söyleyen Weyher, polislerin de otizmli çocukla konuşmayı kabul ettiğini belirtti. Avukat Weyher, polislerin vurduğu çocuğun hayatta kaldığını ancak kırılan kemikleri olduğunu ve organlarının hasar gördüğünü belirtti. Görüntülere göre, anne Barton, çocuğunun sabah saatlerinde kendisine silahı olduğunu, iş arkadaşını vuracağını söylediğini ve evin camlarını kırdığını anlatıyor. Polislere silahın havalı tüfek olduğunu düşündüğünü dile getiren Golda Barton, polisleri görünce çocuğunun rahatsızlığının tetiklendiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Anne Golda Barton'ın, 4 Eylül akşamı 911 acil yardım hattını arayıp yetkililerinden, sinir krizi geçiren oğlunun tedavi için hastaneye götürülmesi konusunda yardım istedi. Barton polislere, oğlunun elinde silah olabileceğini ancak gerçek bir silahı olduğunu düşünmediğini söyledi. Daha sonra polisler, Linden'ın elinde silah olduğundan şüpehenelerek çocuğa durması için defalarca ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Linden, iki haftadır hastanede yaşam savaşı veriyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Zahit Şeyhanoğulları, Eylül, Utah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD polisinin 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurduğu görüntü yayımlandı - Son Dakika

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