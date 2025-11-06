"ABD\'nin Suriye\'de askeri hava üssü kuracağı" iddiası

ABD'nin Suriye'nin başkenti Şam'da muhtemel bir hava üssü kuracağı ve bu üssün Suriye- İsrail arasındaki barış anlaşmasını gözlemlemek için kullanılacağı iddia ediliyor.

"ABD SURİYE'YE ASKERİ ÜS KURACAK" İDDİASI

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın Batılı ve Suriyeli kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD ve Suriye'nin bölgede bir hava üssü inşası için iş birliğinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu üssün İsrail ve Suriye arasında muhtemel bir anlaşmanın gözlemlenmesinde kullanılacağı öne sürüldü. Adı açıklanmayan bir ABD'li hükümet yetkilisi, "DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'deki gerekli duruşumuzu sürekli değerlendiriyoruz. Silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini sürdüğü ve sürdürebileceği konumlar hakkında bir açıklama yapamayız" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN GÜNEY BÖLGELERİNE YAKIN OLACAK"

Üssün ABD'nin arabuluculuğu ile Suriye-İsrail arasında sağlanan saldırmazlık paktı kapsamında silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi hedeflenen Suriye'nin güney bölgelerine yakın bir konumda bulunması bekleniyor.

"ÜSTEKİ UÇAK PİSTİ KULLANIMA HAZIR"

Batılı bir askeri yetkili ise ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) son 2 ay içinde planlarını hızlandırdığını ve üssün kurulduğu bölgede keşif görevleri gerçekleştirildiğini bildirdi. Keşif görevlerinden edinilen bilgiye göre askeri üste yer alan uçak pistinin kullanıma hazır olduğu teyit edildi.

Bir Suriyeli savunma yetkilisi de, ABD'nin üsteki uçak pistinin kullanıma hazır olup olmadığından emin olunması için bir C-130 tipi nakliye uçağını bölgeye iniş yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi. Üsteki güvenlik görevlilerinden biri de ABD'ye ait uçakların deneme amaçlı piste iniş yaptığını aktardı.

ÜSSÜN KULLANIM ALANI

İki Suriyeli askeri kaynak ise ABD ile yapılan görüşmelerde askeri üssün lojistik, keşif, yakıt ikmali ve insani yardım çalışmaları için kullanılmasına odaklanıldığını açıkladı. Yetkililer, Suriye'nin askeri tesis üzerinde tam egemenliğini koruyacağının altı çizdi.

Ayrıca, ABD'nin söz konusu üssü geçtiğimiz ay Hamas-İsrail arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin yanı sıra geçtiğimiz yıl Lübnan-İsrail arasında varılan ateşkesteki süreci takip etmekte ve taraflar arasındaki gerilimin yatıştırılmasına yönelik çalışmalarda kullanacağı öne sürüldü.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD'nin Suriye'nin başkentindeki ilk kez askeri varlığını bulunduracak olması, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın rejiminin devrildiği Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye'nin stratejik yeniden yapılanmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Açıklamalarda, ABD askerinin üste görev yapıp yapmayacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. ABD'li ve Suriyeli resmi makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Kasım tarihinde Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile başkent Washington'da bir araya gelecek. Söz konusu görüşme kapsamında ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı Beyaz Saray'da ağırlanmış olacak.