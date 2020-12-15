ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti - Son Dakika

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti

15.12.2020 21:19
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti, System.String[]

NEW ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, uzun süren sessizliğinin ve Seçiciler Kurulunun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

NEW ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, uzun süren sessizliğinin ve Seçiciler Kurulunun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Kentucky Senatörü McConnell, Senatoda yaptığı konuşmada, Seçiciler Kurulunun dünkü oylamasının Biden'ın başkan olacağına yönelik şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

"Birçoğumuz başkanlık seçimlerinden farklı bir sonuç bekliyordu ama hükümet sistemimizde 20 Ocak'ta kimin başkanlık yemini edeceğini belirleyen süreçler var." diyen McConnell, "Seçiciler Kurulu konuştu. Bu nedenle bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

McConnell, ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'i de tebrik ederek, "Tüm Amerikalılar, ulusumuzun ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olmasından gurur duyabilir." dedi.

Trump'ın paylaşımı

McConnell'ın Biden'ın zaferini kabul etmesinin ardından Trump'ın Twitter paylaşımı ise dikkati çekti.

Seçimlerdeki "usulsüzlük" iddialarından geri adım atmayan Trump, "Oy yolsuzluğuyla ilgili muazzam kanıt yağıyor." paylaşımında bulundu.

McConnell'ın, Biden'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra tebrik etmesi de tepki çekti.

Putin, yeni ABD Başkanı'nı tebrik etmek için resmi sonuçların açıklanmasını beklemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kentucky, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı
Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı         
21:22
17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti         
21:06
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı         
19:15
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 21:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei