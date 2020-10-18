ABD, Taliban'ın "anlaşma ihlali" suçlamasını reddetti - Son Dakika

ABD, Taliban'ın "anlaşma ihlali" suçlamasını reddetti

18.10.2020 19:21
ABD, Taliban'ın

Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, Taliban'ın ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiği suçlamalarını reddederek, Helmend ve Ferah vilayetlerinde düzenledikleri hava saldırılarının, tehdit altındaki Afganistan güvenlik güçlerini koruma amaçlı olduğunu bildirdi.

Afganistan'daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, Taliban'ın ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiği suçlamalarını reddederek, Helmend ve Ferah vilayetlerinde düzenledikleri hava saldırılarının, tehdit altındaki Afganistan güvenlik güçlerini koruma amaçlı olduğunu bildirdi.

Albay Leggett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ın, ABD'nin, ABD-Taliban anlaşmasını ihlal ettiği iddialarını reddediyoruz. ABD'nin Helmend ve Ferah'a yönelik hava saldırıları, sadece Taliban'ın saldırısı altındaki Afgan güvenlik güçlerini savunma amaçlıdır ve böyle olmaya da devam etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD'nin hava saldırılarının ABD- Taliban anlaşması ve Afganistan hükümeti ile ABD arasındaki ortak deklarasyona uygun olduğunu öne süren Leggett, "Tüm dünya Afganistan'ın Helmend'deki saldırgan operasyonlarına şahit oldu. Bu saldırılar sonucunda binlerce masum Afgan sivil yaralandı ve yerinden oldu. Tüm taraflara şiddeti azaltma ve siyasi sürecin ilerlemesine izin verme çağrımızı yineliyoruz." çağrısında bulundu.

Afganistan barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümeti arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesi ile müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda, 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Albay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Taliban'ın 'anlaşma ihlali' suçlamasını reddetti - Son Dakika

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