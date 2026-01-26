ABD Uçak Gemisi İran'a Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

ABD Uçak Gemisi İran'a Yaklaşıyor

ABD Uçak Gemisi İran\'a Yaklaşıyor
26.01.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USS Abraham Lincoln, İran'a yakın bölgeye gönderildi; İran ise durumu dikkatle izliyor.

Washington ve Tahran arasında artan gerilimin son adımı olarak ABD İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdi. İran ise gemiyi yakından takip ettiklerini "Parmağımız tetikte" mesajıyla duyurdu.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e konuşan bir ABD'li yetkili, filonun İran'a yaklaştığını doğruladı.

Peki ABD neden böyle bir hamlede bulundu ve bu gemi hakkında neler biliniyor?

Gerilim nasıl başladı?

Aslında ABD ile İran'ın ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl göreve başlamasından sonra sürekli kötüleşti. Washington, İran'ın İsrail ile Haziran ayındaki karşılıklı bombardımana dahil oldu ve .

Başkan Trump bu yıl da İran'da başlayan rejim karşıtı gösterilere destek verdi, 13 Ocak'taki paylaşımında "İranlı yurtseverler, protestoya devam edin, devlet kurumlarını ele geçirin! Yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

Trump sonrasında uçak gemisi filosunu İran yakınlarına göndermeye karar verdi.

ABD yönetimi daha önce de, öncesi bu ülkenin açıklarına .

Trump 22 Ocak'ta ise İran'ı yakından izlediklerini, bir "armadanın" İran'a doğru ilerlediğini söyledi ve "umarım bunları kullanmama gerek kalmaz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı ise birliklerinin tetikte olduğunu söyledi. İran basınının aktardığına göre General Mohammad Pakpour "Parmağımız tetikte" dedi ve ABD'yi bir "hesap hatasına" karşı uyardı.

Trump İran'ı protestocuları öldürmemeleri, aksi takdirde müdahale edecekleri yönünde uyarmıştı. Fakat İran'da çok sayıda protestocu öldürüldü.

USS Abraham Lincoln'ün özellikleri neler?

Bu gemi tek başına değil, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi bir Saldırı Grubu'yla birlikte hareket ediyor.

Bu saldırı grubunda uçak gemisine ek olarak üç de savaş gemisi bulunuyor.

Gemiler bu bölgeye gönderilmeden önce Asya – Pasifik bölgesindeydi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e konuşan bir ABD'li yetkili, bu gemi grubunun ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine girdiğini söyledi.

CENTCOM görev bölgesi Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ni kapsıyor.

Yetkili, geminin henüz hedefine varmadığını eklerken, neresi olduğunu ise söylemedi.

Gemide F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler ve savaş uçaklarının yanı sıra MH-60R/S saldırı helikopteri de bulunuyor.

ABD'nin Nimitz sınıfı nükleer enerjiyle çalışan CVN-72 kodlu USS Abraham Lincoln'ün yapımı 1984'te başladı. Gemi 1989'da suya indirildi ve testlerin ardından 1990'da göreve başladı.

ABD Donanması'na göre Nimitz sınıfı uçak gemileri, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyor.

Gemide 5 binden fazla personel görevlendirilebiliyor.

Geminin uzunluğu 333 metre. Bu üç futbol sahasından daha uzun.

Savaş uçaklarının iniş, kalkış ve parkı için kullanılan yüzey alanı 18 bin 210 metrekare.

Gemi gücünü, içindeki iki nükleer santralden alıyor. Bu santraller 100 bin eve yetecek kadar enerji üretiyor.

Gemide her gün 1,8 milyon litre deniz suyunu arıtarak içme suyu üretiliyor ve bu da nükleer enerji ile yapılıyor.

Hangi görevlerde yer aldı?

ABD Donanması'nın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre geminin katıldığı önemli görevler şunlar oldu:

1991'de Filipinler'de patlayan bir volkanın ardından 45 bin kişinin tahliyesinde rol aldı

1993'te 1. Irak Savaşı sırasında Irak'ın güneyinde uçuşa yasak bölge uygulaması için Basra Körfezi'ne gönderildi.

2002'de 2. Irak Savaşı için tekrar Basra Körfezi'ne gönderildi, savaşın ardından dönemin ABD Başkanı George Bush Mayıs 2003'e gemiyi ziyaret etmiş ve daha sonra çok tartışılacak "görev tamamlandı" yazılı bir pankart asılmıştı.

Gemi 2019'da "İran'a net ve kesin bir mesaj vermek için" .

Kaynak: BBC

Abraham Lincoln, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Uçak Gemisi İran'a Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Kenan Yıldız varsa sorun yok Juventus, Napoli’yi adeta ezdi Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi
Rizespor’dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece
Manchester United’ın Manchester City’den sonra yeni kurbanı Arsenal Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
Başkentte korkutan yangın Çok sayıda eve sıçradı Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan transfer tepkisi MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

19:03
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 19:25:11. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Uçak Gemisi İran'a Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.