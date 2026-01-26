ABD Uçak Gemisi İran\'a Yaklaşıyor

Washington ve Tahran arasında artan gerilimin son adımı olarak ABD İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdi. İran ise gemiyi yakından takip ettiklerini "Parmağımız tetikte" mesajıyla duyurdu.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e konuşan bir ABD'li yetkili, filonun İran'a yaklaştığını doğruladı.

Peki ABD neden böyle bir hamlede bulundu ve bu gemi hakkında neler biliniyor?

Gerilim nasıl başladı?

Aslında ABD ile İran'ın ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl göreve başlamasından sonra sürekli kötüleşti. Washington, İran'ın İsrail ile Haziran ayındaki karşılıklı bombardımana dahil oldu ve .

Başkan Trump bu yıl da İran'da başlayan rejim karşıtı gösterilere destek verdi, 13 Ocak'taki paylaşımında "İranlı yurtseverler, protestoya devam edin, devlet kurumlarını ele geçirin! Yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

Trump sonrasında uçak gemisi filosunu İran yakınlarına göndermeye karar verdi.

ABD yönetimi daha önce de, öncesi bu ülkenin açıklarına .

Trump 22 Ocak'ta ise İran'ı yakından izlediklerini, bir "armadanın" İran'a doğru ilerlediğini söyledi ve "umarım bunları kullanmama gerek kalmaz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanlığı ise birliklerinin tetikte olduğunu söyledi. İran basınının aktardığına göre General Mohammad Pakpour "Parmağımız tetikte" dedi ve ABD'yi bir "hesap hatasına" karşı uyardı.

Trump İran'ı protestocuları öldürmemeleri, aksi takdirde müdahale edecekleri yönünde uyarmıştı. Fakat İran'da çok sayıda protestocu öldürüldü.

USS Abraham Lincoln'ün özellikleri neler?

Bu gemi tek başına değil, USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi bir Saldırı Grubu'yla birlikte hareket ediyor.

Bu saldırı grubunda uçak gemisine ek olarak üç de savaş gemisi bulunuyor.

Gemiler bu bölgeye gönderilmeden önce Asya – Pasifik bölgesindeydi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'e konuşan bir ABD'li yetkili, bu gemi grubunun ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine girdiğini söyledi.

CENTCOM görev bölgesi Arap Denizi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ni kapsıyor.

Yetkili, geminin henüz hedefine varmadığını eklerken, neresi olduğunu ise söylemedi.

Gemide F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler ve savaş uçaklarının yanı sıra MH-60R/S saldırı helikopteri de bulunuyor.

ABD'nin Nimitz sınıfı nükleer enerjiyle çalışan CVN-72 kodlu USS Abraham Lincoln'ün yapımı 1984'te başladı. Gemi 1989'da suya indirildi ve testlerin ardından 1990'da göreve başladı.

ABD Donanması'na göre Nimitz sınıfı uçak gemileri, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında yer alıyor.

Gemide 5 binden fazla personel görevlendirilebiliyor.

Geminin uzunluğu 333 metre. Bu üç futbol sahasından daha uzun.

Savaş uçaklarının iniş, kalkış ve parkı için kullanılan yüzey alanı 18 bin 210 metrekare.

Gemi gücünü, içindeki iki nükleer santralden alıyor. Bu santraller 100 bin eve yetecek kadar enerji üretiyor.

Gemide her gün 1,8 milyon litre deniz suyunu arıtarak içme suyu üretiliyor ve bu da nükleer enerji ile yapılıyor.

Hangi görevlerde yer aldı?

ABD Donanması'nın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre geminin katıldığı önemli görevler şunlar oldu:

1991'de Filipinler'de patlayan bir volkanın ardından 45 bin kişinin tahliyesinde rol aldı

1993'te 1. Irak Savaşı sırasında Irak'ın güneyinde uçuşa yasak bölge uygulaması için Basra Körfezi'ne gönderildi.

2002'de 2. Irak Savaşı için tekrar Basra Körfezi'ne gönderildi, savaşın ardından dönemin ABD Başkanı George Bush Mayıs 2003'e gemiyi ziyaret etmiş ve daha sonra çok tartışılacak "görev tamamlandı" yazılı bir pankart asılmıştı.

Gemi 2019'da "İran'a net ve kesin bir mesaj vermek için" .