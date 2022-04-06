ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlıyor - Son Dakika

ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Ukrayna'nın acil ihtiyacını karşılamak üzere daha önce sağlanan ve Ukraynalıların ülkelerini savunmak için etkili bir şekilde kullandığı Javelin zırh delici mühimmatının tedariki için 100 milyon dolara kadar ek bir güvenlik yardımına onay verdi." ifadelerini kullandı.

Kirby, bu 100 milyon dolar değerindeki Javelin füzelerinin Amerikan ordusunun envanterinden karşılanacağına dikkati çekti.

Bu yardımla, Biden göreve geldiğinden bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın 2,4 milyar doları aştığını kaydeden Kirby, bu miktarın 1,7 milyar dolarının Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana sağlandığını hatırlattı.

Konuya ilişkin bir yazılı açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi.

Blinken, "Dünya, Rusya güçlerinin Buça'da ve Ukrayna genelinde işlediği vahşet karşısında şok oldu ve dehşete düştü. Ukrayna kuvvetleri, ülkelerini ve özgürlüklerini cesurca savunmaya devam ediyor ve ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekte kararlı şekilde duruyor." ifadelerini kullandı.

Biden'ın direktifi üzerine Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık zırh delici mühimmat tedariki için gerekli yetkilendirmeyi yaptığını belirten Blinken, bu yardım paketinin ABD ordusunun envanterinden Ukrayna ordusuna sağlanan altıncı yardım paketi olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 30'dan fazla ülkenin Ukrayna'ya yardım sağladığına değinen Blinken, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın acımasız vahşeti ile perişan olan insanlara ekonomik destek ve insani yardımın yanı sıra Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için güvenlik yardımı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Ukrayna ordusuna 300 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılmasına onay vermişti.

Bu 300 milyonluk yardımın, ABD ordusunun envanterinden ziyade ABD silah şirketlerinden tedarik edileceği açıklanmıştı.

Biden, daha önce de Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yardım paketine onay vermişti.