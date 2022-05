Columbia, Harvard, Brown, Princeton, Yale gibi dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, yüksek öğreniminin bir bölümünü yurt dışında tamamlamak isteyen öğrencilerin 2021'de de odaklandığı ülkelerden biri oldu. Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'den ABD'ye yüksek öğrenim için gidenlerin sayısı 2021'de 8 bini aştı.

Columbia, Harvard, Brown, Princeton, Yale gibi dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, lisans ve yüksek lisans öğreniminin bir kısmını yurt dışında tamamlamak isteyen Türk öğrencilerin ilgi gösterdiği ülkeler arasındaki konumunu 2021'de de korudu. Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IEE) tarafından derlenen verilere göre, geçtiğimiz yıl eğitim hayatını ABD'de sürdüren Türk öğrencilerin sayısı 8.109 olarak kaydedildi. ABD'de yüksek öğrenim ve ABD'ye göç gibi konularda uzmanlaşarak vize programları üzerine danışmanlık veren One Key Visa, kapsamlı bir Göçmenlik Semineri Serisi'nin parçası olan etkinliği 14 Mayıs'ta İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdi.

260 kişiyi aşkın bir topluluğun katıldığı etkinlikte konuşan One Key Visa Genel Müdürü Said Ashkan Kheirkhahvash, "Bir göçmen olarak, yeni bir ülkeye geçici ya da kalıcı göç etme sürecinde karşılaşılan zorlukları biliyorum. One Key Visa olarak Amerika Öğrenci Vize Programları ve Amerika'ya göç konularında yaşanan zorlukları aşmayı kolaylaştıracak rehberliği sunuyoruz" dedi.

ABD ÖĞRENCİ VİZE PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Etkileşimli bir seminer olarak tasarlanan oturumda ABD'ye göç ve ABD öğrenci vize programları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin yüksek öğrenimlerine ABD'de devam edebilmeleri ve öğrenci vizesi sürecinde başarılı bir şekilde yürütebilmeleri için temel süreçlere dair ayrıntıların paylaşıldığı etkinlik, seminerin ardından gerçekleştirilen soru - cevap bölümüyle sona erdi. Etkinlikte One Key Visa Hukuk Müşaviri Yıldız Tuğçe Erduran da sürecin hukuki boyutlarına ve vize başvurusu yapacak kişilerin haklarına vurgu yaparken, Said Ashkan Kheirkhahvash, "Vize başvurusunun yanı sıra, öğrencilerin kendileri için en uygun okulu bulmaları da özen gösterilmesi gereken bir süreç" ifadelerini kullandı.

"TÜM AŞAMALARDA ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ"

ABD'de okumaya karar verme, doğru okulu bulma, vize süreçlerini yürütme gibi aşamaların zorluklarını aşmak için öğrencilerin yanlarında olduklarına dikkat çeken Kheirkhahvash, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"One Key Visa olarak yabancı öğrencilerin üniversite kabul sürecini başarıyla sürdürmelerine ve öğrenci vize programlarına başvurmalarına yardımcı oluyoruz. Öğrenci vizesi başvurusundan doğru okul seçimine, ABD'ye varış öncesi ve sonrasında yolculuk desteğine, birebir danışmanlık hizmetlerimiz ve güçlü ekibimizle geleceğini şekillendirmek isteyen öğrencilere anahtar çözümler sunuyoruz."