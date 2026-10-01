ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

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ABD’nin Los Angeles kentindeki bir lisede iki öğrenci arasında yaşanan kavganın ardından bir öğrencinin 4. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olaydan önce iki öğrenci arasında sınıfta kavga yaşandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin diğerini koridorda takip ettiği ve kısa süre sonra 4. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı. Polis, ölümün kötü niyetli bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığı açıkladı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde 4. kattaki korkuluktan düşen erkek öğrenci hayatını kaybetti. Olaydan önce iki öğrenci arasında sınıfta kavga yaşandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin diğerini koridorda takip ettiği ve kısa süre sonra 4. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, düşüşün kavga ile bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Olay, Highland Park bölgesindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde dördüncü dersin sona erdiği sırada meydana geldi. Öğrencilerin ihbarı üzerine okula gelen ekipler, 4. kattan düşen öğrencinin yaşamını yitirdiği belirledi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öğrencinin ölümünün ardından ulaşılan görüntüler ve tanık anlatımları, olaydan kısa süre önce okulda kavga yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde iki erkek öğrencinin sınıf içerisinde kavga ettiği, bir öğretmenin ise öğrencileri ayırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında öğrencilerden birinin sınıftan çıktığı, diğer öğrencinin de koridorda onu takip ettiği fark ediliyor. Daha sonrasında ise öğrencilerden birinin 4. kattaki korkuluktan düştüğü anlar kameraya yansıyor. Ancak görüntüler ve öğrenci anlatımları, düşüşün hemen öncesinde tam olarak ne yaşandığını ortaya koymuyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), okulda yaşanan ölümle ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin, okul polisinin yardım çağrısı üzerine kampüse geldiği belirtildi. LAPD tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasında öğrencinin ölümünün kötü niyetli bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığı bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olaya tanık olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci, önce büyük bir gürültü duyduğunu, ardından yukarı baktığında öğrencilerin kavga ettiğini gördüğünü söyledi. Tanık, öğrencilerden birinin daha sonra 4. kattan düştüğünü ifade etti.

Benjamin Franklin Lisesi öğrencilerinden Leah Diaz ise olayın ardından okulda büyük korku ve üzüntü yaşandığını belirtti. Diaz, dışarı çıktığında insanların ağladığını gördüğünü ve yaşananların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Başka bir öğrenci de hayatını kaybeden öğrenciyi sessiz biri olarak tanımlayarak sınıfta genellikle fazla konuşmadığını ifade etti.

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