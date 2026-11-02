ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu - Son Dakika
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ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu

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ABD\'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu
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ABD\'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu
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ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentini önce toz fırtınası, ardından şiddetli sağanak yağış vurdu. Güçlü rüzgarların taşıdığı toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, kısa süre sonra etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklenirken, komşu Henderson kentinde kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentini önce toz fırtınası, ardından şiddetli sağanak yağış vurdu. Güçlü rüzgarların taşıdığı toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, kısa süre sonra etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Sel sularına kapılan araçlar sürüklendi, komşu Henderson kentinde kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği bir kişi hayatını kaybetti.

TOZ BULUTU KENTİN ÜZERİNİ KAPLADI

30 Ekim'de etkili olan fırtına, Las Vegas ve çevresinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarların taşıdığı yoğun toz bulutu kentin bazı bölgelerinde gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemek zorlaştı. Fırtınanın oluşturduğu toz bulutu, kentte kısa süreliğine adeta kum fırtınasını andıran görüntüler ortaya çıkardı.

ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Toz fırtınasının ardından etkili olan kuvvetli sağanak, Las Vegas Vadisi'nde ani su baskınlarına yol açtı. Bazı yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı, bazı araçlar ise akıntıya kapılarak sürüklendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Las Vegas, North Las Vegas ve Henderson'ın da aralarında bulunduğu bölgeler için ani sel uyarıları yayımladı. Yetkililer, sürücüleri suyla kaplanan yollara girmemeleri konusunda uyardı.

ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu

SELDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fırtınanın etkili olduğu Henderson kentinde sel sularına kapılan kişiler için kurtarma çalışmaları yürütüldü. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kişilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve ani su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını, sel basan yollardan uzak durmasını ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmesini istedi.

Amerika Birleşik DevletleriLas VegasFırtınaNevadaDünyaSon Dakika

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