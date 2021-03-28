Abdullah Avcı'nın '1' numaraları - Son Dakika

Abdullah Avcı'nın '1' numaraları

28.03.2021 11:44
Abdullah Avcı'nın '1' numaraları, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı'nın da '1' numarası oluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı'nın da '1' numarası oluyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyor. Takım savunmasındaki formasyonlarıyla kalecilerin performanslarını daha çok ön plana çıkartan, analizlerle de oyuncularının eksiklerini ortaya koyarak bunların gidermeleri için yönlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, moral ve motivasyonunun yanında iletişimi de ön planda tutuyor.

İLK VOLKAN BABACAN

2010-2011 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan (Medipol Başakşehir) ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçen Abdullah Avcı, 2014-2015 sezonu başında tekrar İstanbul ekibine döndü. Avcı'nın, eski takımına dönmesiyle birlikte söz konusu dönemde Medipol Başakşehir'in 1 numarası olan Volkan Babacan da A Milli Futbol Takımı'nın yolunu tuttu. 13 Eylül 2014'te, 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Letonya ile Türkiye arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 35 kez milli formayı sırtladı.

İKİNCİ SIRADA MERT GÜNOK

Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arası A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'de forma giyen Mert Günok'u, 24 Mayıs 2012 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmada oyuna sonrada dahil ederek ilk kez milli takım formasıyla tanıştırmıştı. Avcı, 2017-2018 sezonunda Mert Günok'un, Bursaspor'dan, Medipol Başakşehir'e transferine onay verdi. Tecrübeli teknik adam ilk sezonunda Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında Mert'e forma verdi.

2018-2019 sezonunda ise Mert Günok, Volkan Babacan'dan kaleyi devralarak Başakşehir'in 1 numarası oldu. Söz konusu sezonda Abdullah Avcı, 34 lig maçının tamamında oyuncusuna formayı teslim etti. Ligde, Avcı ile birlikte başaralı bir sezon geçiren Başakşehir'de, Mert Günok da A Milli Takım'ın yolunu tuttu. Başarılı file bekçisi, ay-yıldızlılar ile ilk resmi maçına 22 Mart 2019'da Türkiye ile Arnatvutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında çıktı. Müsabakayı 2-0'la kazanan taraf Türkiye olurken, Mert 21 kez milli formayı sırtına geçirdi.

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ '1' NUMARASI UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, A Milli Takım'ın 1 numarasına gönderdiği son isim ise Uğurcan Çakır oldu. Bordo-mavililerin kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başaralı eldiven, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına gelen Abdullah Avcı ile birlikte performansını daha üst seviyeye çekerek, uzun zamandan beri beklediği A Milli Futbol Takımı'nın '1' numarası oldu. Çakır, 4 resmi, 2 de özel olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

ÇAKIR, AVCI İLE DEĞİŞİMİ YAKALADI

Sezona kötü bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, ilk 8 haftalık bölümde oynadığı 7 maçta kalesinde 14 gol gördü. Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra ise milli kaleci, görev aldığı 22 maçta ise 15 gol yedi. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra toparlanan Uğurcan, Trabzonspor'da olduğu gibi A Milli Takım'ın da vazgeçilmez ismi olmayı hedefliyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdullah Avcı'nın '1' numaraları
Abdullah Avcı'nın '1' numaraları
Abdullah Avcı'nın '1' numaraları
Abdullah Avcı'nın '1' numaraları

A Milli Futbol Takımı, Abdullah Avcı, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın '1' numaraları - Son Dakika Spor


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