Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel gününde yalnız bırakmadı

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ederek göreve başladı. TBMM'nin ardından Anıtkabir'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Külliye oldu.

101 PARE TOP ATIŞI

Beştepe'de düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Külliye'nin A Kapısı'na varışta Atlı Tören Birliği katıldı. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

DAVETLİLERİ TEK TEK SELAMLADI

Törene dünyanın dört bir yanından cumhurbaşkanı, devlet başkanı, bakanlar, üst düzey yabancı konuklar katıldı. Salona eşi Emine Erdoğan'la birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlileri selamladı.

ABDULLAH GÜL DE DAVETLİLER ARASINDAYDI

4000 kişinin davet edildiği törende yer alan bazı isimler dikkat çekti. Onlardan birisi de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Töreni takip eden Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gül'le tokalaştı. İki eski yol arkadaşının samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.