Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi - Son Dakika

Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi

20.12.2020 10:20
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Acil Çağrı Merkezi'nin (AÇM) devreye alınmasıyla 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezde yönetilmesi sonucu 112'ye asılsız ihbarlar engellendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Acil Çağrı Merkezi'nin (AÇM) devreye alınmasıyla 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezde yönetilmesi sonucu 112'ye asılsız ihbarlar engellendi. Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fırat Uykur, kentte temmuz ayında AÇM'ye geçiş yapıldığını belirterek, "112'ye düşen çağrı istatistiklerini ikiye bölmek gerekiyor. AÇM öncesi ve sonrası. AÇM öncesi sağlığa düşen direkt gereksiz çağrı oranımız yüzde 98 civarındaydı. AÇM kurulduktan sonra gereksiz çağrı istatistiği yüzde 1 oranına geriledi" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan ' İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122' numaralarının '112' altında toplanması amacıyla Acil Çağrı Merkezi uygulamasını temmuz ayında başlattı. Sağlık, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda olduğu 112 acil çağrı merkezleri ve koordinasyon imkanı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandı. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında yer alan asılsız ihbarlar yapılmasının da önüne geçildi.

DİYARBAKIR'DA 3 DİLDE HİZMET Diyarbakır'da temmuz ayında faaliyete başlayan ve 7 kuruma gelen acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, 70 kişilik personelle gece gündüz hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri bir arada çalışıyor. Merkezde personel, vatandaşa Türkçe, Kürtçe ve Zazaca hizmet sağlıyor.'AÇM PROJESİYLE ASILSIZ İHBARLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'Acil çağrı numaralarının herhangi bir numaralı telefondan arayan, görüşme öncesi ön çağrı ekipleri tarafından karşılanıyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyor. Bu sayede aylık 50 bin çağrı alan 112 ekiplerine yapılan asılsız ihbarların gelmesi engelleniyor. Ön çağrının aylık 150 bin yapıldığı AÇM'de sağlık ekiplerine ortalama 50 bin çağrı düşerken, ön çağrıda gereksiz çağrı oranı ise yüzde 15 olarak tespit edildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fırat Uykur, kentte temmuz ayında AÇM'ye geçiş yapıldığını belirterek, bu tarihten sonra asılsız ihbarların engellendiğine dikkat çekti. Uykur, "112'ye düşen çağrı istatiklerini ikiye bölmek gerekiyor. AÇM öncesi ve sonrası. AÇM öncesi sağlığa düşen direkt gereksiz çağrı oranımız yüzde 98 civarındaydı. Şu an AÇM kurulduktan sonra sadece sağlığa düşen gereksiz çağrı istatistiği yüzde 1 aralığında neredeyse. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Özellikle AÇM'de birinci çağrıya düşen gereksiz çağrı oranları bizim ikinci çağrı sistemi olan sağlık sistemine düşen çağrıları geciktirmekte. Bundan dolayı vatandaşlarımızın 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Gecikmeler olduğunda vatandaşımıza hizmeti geç götürmek zorunda kalıyoruz ve hizmeti de layıkıyla veremiyoruz. Lütfen 112'yi gereksiz yere işgal ve meşgul etmeyiniz. AÇM kurulduktan sonra sayımız 40- 50 bin bandında. Bunların hemen hemen yüzde 100'e yakını doğru çağrılar. İlk çağrıda elimine oluyorlar. Birinci çağrıdan ikinci çağrıya düşme sürelerinin kısa olabilmesi için gereksiz çağrılar olmamalı ve hassasiyet gösterilmelidir" diye konuştu.


Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi
Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Temmuz, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Acil Sağlık Merkez sistemi, 112'ye gelen asılsız çağrıları engelledi - Son Dakika


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