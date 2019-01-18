Acun Ilıcalı Kanser Hastası Caner'in Dileğini Gerçekleştirdi
1 saat önce
Televizyoncu Acun Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay'dan İstanbul'a götürdü.
Televizyoncu Acun Ilıcalı
, tek isteği "O Ses Türkiye
" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay
'dan İstanbul
'a götürdü. Kanser hastalığıyla mücadele eden ve tek hayali O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olan Caner Güdük'ün (16) çağrısına Acun Ilıcalı'dan cevap geldi, Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı
'nın "Kanser hastası Caner'in tek dileği sahnede türkü söylemek" başlıklı haberine kayıtsız kalmayan Acun Ilıcalı, Caner Güdük'ün hayalini gerçekleştirmek üzere özel uçağını Hatay'a gönderdi. Ilıcalı'nın özel uçağı ile Hatay'dan İstanbul'a giden Caner Güdük, hayalini gerçekleştiren Acun Ilıcalı ve tüm ekibine teşekkür etti.
"O Ses Türkiye" sahnesine çıkarak şarkı söyleyen kanser hastası Caner Güdük'ün katıldığı programın önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarına geleceği belirtildi.
(Adem Karagöz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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