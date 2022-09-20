Son dakika haberleri... ACUN ILICALI MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ACUN ILICALI MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ

20.09.2022 11:27

Gelen son dakika haberlerine göre SARIYER'de, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı.

SARIYER'de, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı da hafif şekilde yaralandı. Kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Televizyoncu Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ACUN ILICALI MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ - Son Dakika

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