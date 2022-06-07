Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika
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Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı

07.06.2022 15:00

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri koordinesinde Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı. Gerçek yangın senaryolarını aratmayan tatbikatta, yangın anında en kısa sürede nasıl müdahale edileceği, geniş alana yayılmadan yangının hangi yöntemlerle daha hızlı söndürüleceği test edildi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri koordinesinde Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı. Gerçek yangın senaryolarını aratmayan tatbikatta, yangın anında en kısa sürede nasıl müdahale edileceği, geniş alana yayılmadan yangının hangi yöntemlerle daha hızlı söndürüleceği test edildi.

Yaz aylarının gelmesi ile artan hava sıcaklıkları beraberinde yangınları da getiriyor. Hem doğal yollarla hem de dış etmenlerle çıkan yangınlara hazırlıklı olmak için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Daire Başkanlığı Büyükada ve Heybeliada'da yangın tatbikatı yaptı.

Tatbikata, İSKİ, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, İGDAŞ, Şehir Hatları AŞ, Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü'nün yanı sıra; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Belediyesi, 112 Acil/UMKE, AYEDAŞ, 1. Ordu Komutanlığı, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü katıldı. Toplam, 121 personelin katıldığı tatbikatta, 26 kara aracı ve 6 deniz aracı müdahalede bulundu.

SENARYO YANGIN İHBARI İLE BAŞLADI

Tatbikat, senaryo gereği, saat 11.13 sıralarında Büyükada İstasyonu santraline telefon ile Büyükada Yörü Ali Plajı'nda yangın olduğu ihbarı üzerine Adalar Orman Yangını Operasyon Planı tüm birimleriyle harekete geçti. Gelen ihbar doğrultusunda Adalar Orman Yangını Operasyon Planı'nda yer alan tüm operasyon ekipleri, bölgeye sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

"PERDELEME YÖNTEMİ" TEST EDİLDİ

Bölgeye gelen hem karadan hem de denizden yangına müdahale edildi. Senaryo gereği yangından etkilenen bir vatandaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa teslim edildi. Yangından etkilenen hayvanlara da Veteriner Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Geçtiğimiz senelerde orman yangının geniş alana yayılmasını önleyen "Perdeleme yöntemi" de test edildi. Perdeleme yöntemiyle yangına müdahale edilerek alevlerin önünü kapatılıp alevlerin başka bir yöne sirayet etmemesi engellendi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI REMZİ ALBAYRAK: 2022 TATBİKATLAR YILI

Tatbikat sonrası konuşan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, 2022 yılının tatbikat yılı olduğunu belirtti. Albayrak, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere yaz mevsimi başladı, dolayısıyla yaz sezonu da açıldı. Adalar'ın özel bir yeri var. Yaz sezonu açıldıktan sonra burada popülasyon anlamında, nüfus yoğunluğu anlamında büyük bir hareketlilik oluyor ve yine Adalar'da ormanların çok olması dolayısıyla yangın riski çok fazla. 2022 yılının tatbikatlar yılı olması münasebetiyle bizler de AKOM koordinatörlüğünde İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla buralarda bir tatbikat düzenlemek istedik ve İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı yine Adalar Yangın Operasyon Planı çerçevesinde burada bir tatbikat gerçekleştirdik.

Bu tatbikata Büyükşehir Belediyemizin 10 birimi, bunun yanında 1. Ordu Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekipleri de katkıda bulundular. Şu anda 121 personel 26 kara aracı ve 6 deniz aracıyla bu tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buradaki amacımız herhangi bir yangın durumunda kendi reflekslerimiz arttırabilmek. Burada yapacağımız tatbikat neticesinde ortaya çıkacak eksikliklerimizi tespit etmek, doğrularımızı saptamak ve bundan sonra bu eksikliklerimizi gidermek maksadıyla çeşitli önlemler almak. Perdeleme yönteminden kasıt sirayeti önlemek. Çünkü biliyorsunuz normalde biz sadece meskun mahal veya meskun mahaldeki yerlere, yangınlara müdahale ediyoruz. Bizler ormana sirayeti engellenebilmesi için bir sürü perdeleme sistemini geliştirdik. Bunu uyguladık. Dolayısı ile bunun sebebi de bu budur."

Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı
Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı
Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı
Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalar'da Orman Yangını Tatbikatı - Son Dakika

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