Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas\'ta konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden, internetin zararlarından, yasa dışı bahisten, sanal kumardan uzak tutmak devletimizin, ailelerin ve hepimizin ortak görevi." dedi.

Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Tunç, AK Parti'nin ayrımcılıkları ortadan kaldırdığını belirterek, temel hak ve özgürlükler anlamında ülkenin tüm vatandaşlarını eşit kabul ettiklerini söyledi.

Hiçbir ayrım yapmadan ülkenin her köşesine eşit hizmet götürdüklerini aktaran Tunç, bunları yaparken demokratik kalkınmayı da ihmal etmediklerini ifade etti.

Anayasada gerçekleştirilen reformlarla hak arama yollarını artırdıklarına dikkati çeken Tunç, "Özellikle ülkede vesayetçi anlayışın yeşerdiği yerlerde yapısal dönüşümleri sağladık. Anayasa Mahkemesinin yapısını, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Bunları hep milletimizin desteğiyle başardık." diye konuştu.

Yargıda yapılan reformları anlatan Tunç, "Biz, darbecilerin yazdığı bir anayasa ile değil, milletin temsilcilerinin, milletvekillerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesiyle, yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, mecliste gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu sağlamak istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin birçok badireden geçtiğini, ülkenin parti kapatma davalarıyla meşgul edildiğini anımsatan Tunç, ülkede sokakları ateşe vermek isteyenlerin kıskıvrak yakalandığını, darbeye de müsaade etmediklerini hatırlattı.

"Nasıl oluyor da CHP son seçimin birinci partisi oluyor"

Vesayetçiye, darbeciye ve yolsuzluk yapana da geçit vermeyen, milli iradeye saygı duyan, darbecilerden hesap soran bir yargı sisteminin olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Türkiye'nin fiziki kalkınması, diğer taraftan Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında büyük mesafeler aldık ve almaya devam ediyoruz. 23 yıldan bu yana bütün seçimlerin birinci partisi AK Parti. Son seçimlerin de birinci partisi AK Parti. Öyle bir algı çalışması yapılıyor ki CHP Genel Başkanı her konuda olduğu gibi burada da yanıltmaya çalışıyor. İl genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi oylarını topladığınızda birinci parti AK Parti. 265 bin farkla AK Parti tüm ülke genelinde yine birinci parti. Belediye sayısı olarak da 600'e yakın belediye kazanan AK Parti, 300 küsur belediye kazanan CHP. Nasıl oluyor da CHP son seçimin birinci partisi oluyor? İşte bir algı ve yalan üzerine oturtulan siyaseti sürekli tekrarlayarak bunu gerçekmiş gibi millete sunmaya çalışanlar var. Bu milletin AK Parti'den vazgeçmesini beklerlerse çok beklerler. Bu millet 2028 yaklaştığında yine AK Parti diyecek, yine Cumhur İttifakı diyecek, yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek inşallah."

"Geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken çocukları her türlü tehlikeden korumayı hedeflediklerini aktaran Tunç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden, internetin zararlarından, yasa dışı bahisten, sanal kumardan uzak tutmak devletimizin, ailelerin ve hepimizin ortak görevi." dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, bunu başarmak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerek uyuşturucu belasından, illetinden gençlerimizi uzak tutmak, aileleri, kadını her türlü şiddetten korumak, ailenin direği olan kadınlarımızı daha da güçlendirerek, aileyi güçlendirmek, toplumu güçlendirmek ve topyekün millet olarak geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 23 yıldan bu yana tüm kadrolarıyla beraber milletimizin refahı için büyük bir gayret gösteriyor. Tabii bu süreçte her türlü engeli milletimiz sayesinde aşmayı başardık. Sıkıntılarla da karşı karşıya kaldık, 11 vilayetimiz depremde yerle bir oldu. Öncesinde de pandemi belası, ticaretin ve ekonominin etkilenmesi, tüm bu zorluklarla karşı karşıya kaldık. Aslında enflasyonu tek haneli rakama düşürmüştük, şimdi yine tek haneli rakama düşüreceğiz. Yine emeklimizin, memurumuzun ve işçimizin alım gücünü hakkıyla artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu tekrar başaracağız, geçmişte daha büyük zorluklardan geçtik."

"Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz"

En önemli şeyin huzur, milletin birliği, beraberliği ve dirliği olduğunu vurgulayan Tunç, "Terörden Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz, 41 yıldan bu yana mücadele ettik, bu uğurda binlerce şehit verdik, gazilerimiz oldu. Ülke ve millet olarak çok büyük acılar yaşadık, bu acıları bir daha yaşamayalım diyoruz. Güvenlik güçlerimiz bir taraftan büyük bir gayret gösterirken diğer yandan terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer ortadan kaldırdık. Sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, ülkemizin bütün vatandaşları için temel hak ve özgürlükleri tahkim ettik, güçlendirdik, özgürlük ortamını artırdık, ayrımcılığı ortadan kaldırdık." diye konuştu.

Tunç, 23 yıldan bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde bugün terörsüz Türkiye'nin konuşulabildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşmanın ardından, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu sağlam iradeyle beraber bir süreç başladı. Tabii bu süreç sonrasında terör örgütü kendini fesih kararı aldı. Bu fesih kararından sonra silah bırakma sürecini hep beraber devletimizin ilgili kurumları izlemeye devam etti. Tabii bu süreçte özellikle devlet kurumları arasında gerek istihbarat, gerek ilgili bakanlıklar arasında bir uyum olmasaydı, yine kurulan meclis komisyonunda bütün partilerin, bir iki istisna olabilir genel konsorsiyumu sayesinde bu günlere geldik. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge diyoruz biz. Terörün dışarıdaki irtibatlarıyla beraber silah bırakması ve ülkemizi, milletimizi tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması. Bu anlamdaki çalışmalar, gayretler devam ediyor. Tabii bu süreçte şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız dedik ve yolumuza inşallah devam ederek terörsüz Türkiye'yi başararak Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini daha da kolaylaştırmış ve hızlandırmış olacağız. Milletimizin huzuru, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için daha huzurlu bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa edeceğiz."

Bakan Tunç, Sivas Adalet Sarayı'nın mevcut binasının iki katı büyüklüğünde 42 bin metrekarelik yeni adalet sarayı binasını 2026 yılı yatırım programına aldıklarının müjdesini de verdi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise kente yapılacak yeni adalet sarayı binasının ve cezaevi binasının hayırlı olmasını diledi.

Sivas'a her alanda hizmet etmek için çalıştıklarını söyleyen Güler, "2026 yılında şehrimize neler yaptığımızı ve yapacağımızı, yatırım programına neler alındığını milletvekillerimiz anlattı. Allah izin verirse Sivas'taki eski okullarımızın hepsini yenileyeceğiz. Türkiye'nin sayılı hastaneleri arasında yer alan yeni üniversite hastanemizi tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız. Bundan sonra da şehrimize her alanda hizmet etmeye ve yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.