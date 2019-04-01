Son Dakika Haberleri: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı

1 saat önce

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Ben size söz vermiştim '10 puandan fazla fark olur' demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan sonra kapanması mümkün değil." dedi.

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Ben size söz vermiştim '10 puandan fazla fark olur' demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan sonra kapanması mümkün değil." dedi.

Yaşar Kültür Merkezi önünde toplananlara seslenen Karalar, en büyük mutluluğunun kendisinin başkan olması değil, Adana'yı mutlu etmek olduğunu söyledi.

Karalar, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin ittifakı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Millet İttifakı, memleketin geleceğinin ittifakıdır. İYİ Parti kadrolarına de teşekkür ediyorum. Her ilçede yüzde 100 uyum içerisinde çalışıyoruz. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir Belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Bizi biliyorsunuz, beş yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bizim yönetimiz biçimimizin çok farklı olduğunu, onların bu konuda bizimle yarışamayacağını biliyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA

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