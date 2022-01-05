Üye Girişi
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ "TÜRKİYE REKORU KIRDIK" DEDİ - Son Dakika

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ "TÜRKİYE REKORU KIRDIK" DEDİ

05.01.2022 15:15

ADANA'nın kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 bin 623 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

ADANA'nın kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 bin 623 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, "3 bin 623 metre uzunluğunda bayrak açarak Türkiye rekoru kırdık. Türkiye'de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı" dedi.

Kent genelinde kurtuluşun 100'üncü yıldönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Adana Valiliği'nin organizesiyle STK'ların hazırladığı 3 bin 623 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle açıldı. Yürüyüşe Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, partilerin il başkanları, bazı milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş iki taraflı olarak Uğur Mumcu Meydanı ve Büyüksaat'ten başladı. İki taraflı açılan bayraklar tarihi Taş Köprü üzerinde birleştirildi. Birleştirilen bayrağın uzunluğu 3 bin 623 metre oldu. Bayrak birleşimi sırasında askeri helikopterler ve Seyhan Gölü üzerinde kano süren sporcular gösteri düzenledi.

'TÜRKİYE REKORUNU KIRDIK

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de bugüne kadar 3 bin metre uzunluğunda bayrak açılmadığını, kendilerinin organize ettiği kurtuluş etkinliğinde Türk Bayrağı'nın uzunluğunun 3 bin 623 metreye ulaşarak Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. Elban, "Büyüksaat'ten İstasyon Meydanı'na kadar 3 bin 623 metre uzunluğnuda bayrak açtık. Türkiye'de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı. Bu rakamla Türkiye rekoru kırdık. Çeşitli gösterilerle bu rekoru süsleyeceğiz. Bundan sonra da yıl içerisinde bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ
ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ TÜRKİYE REKORU KIRDIK DEDİ

YORUMLAR
500

Türk Bayrağı, Türkiye, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ 'TÜRKİYE REKORU KIRDIK' DEDİ - Son Dakika


Tiryakiler artık içmeden önce 2 kere düşünecek! Alkole yüzde 43 zam Tiryakiler artık içmeden önce 2 kere düşünecek! Alkole yüzde 43 zam         
15:38
Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor         
15:24
Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi         
15:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:20 Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
15:03 Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 15:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: ADANA'DA 3 BİN 623 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI; VALİ "TÜRKİYE REKORU KIRDIK" DEDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement