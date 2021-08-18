Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için fidan dikim projesini hayata geçirdi.
AFAD ekipleri,17 Ağustos'ta Kaybettiğimiz Her Bir Can İçin 17.000 Fidan Projesi kapsamında, ağaç dikimine, son yangında zarar gören 15 Temmuz Şehitleri Ormanı'ndan başladı.
Projeye, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de destek veriyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da AFAD, Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için fidan dikim projesi başlattı - Son Dakika