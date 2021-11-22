Adana'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Adana'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı

Adana'da, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi iş birliği ile "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı.

Adana'da, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi iş birliği ile "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı. TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, katılımcılara akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgiler verdi. Aile ve göçmen sağlığı merkezlerinde görevli hekimlere yönelik düzenlenen toplantıda çeşitli sunumlar yapıldı.

Son Dakika

Ameliyattan çıkan Kadir İnanır'ın bilinci açık

Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım

Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru

Eşinin kurşuna dizdiği kadın, kanıyla yere ''Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Saldırgan kocanın aldığı ceza isyan ettirdi

Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı

İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"

İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi

Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!