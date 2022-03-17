Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı

17.03.2022 14:55
Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı

Adana'da engelli asansörü boşluğuna düşen bedensel engelli genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da engelli asansörü boşluğuna düşen bedensel engelli genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bedensel engelli Erman Deniz (16) tekerlekli sandalyesiyle merkez Çukurova ilçesindeki Adana Tabipler Odası İlkokulu'nda hizmetli babasını ziyarete gitti.

Engelli asansörüyle alt kata inmek isteyen Deniz, bu sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

Deniz'in asansör boşluğuna düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Erman Deniz, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı
Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı
Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı
Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı

YORUMLAR
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Çukurova, Engelli, İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da asansör boşluğuna düşen engelli kurtarıldı - Son Dakika
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