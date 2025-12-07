Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

Adana'da 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.
Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
