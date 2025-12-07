Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı - Son Dakika
Aile içi dehşet! Ablasıyla tartışan babasını bıçakladı

07.12.2025 17:49
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki çocuk kız kardeşiyle tartışan babasını bıçakladı. Baba hastaneye kaldırılırken; 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Adana'da 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki B.Y., kız kardeşiyle tartışan babası Ö.Y.'ye tepki gösterince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında B.Y., babası Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Ö.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma ekibi şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

