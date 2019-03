Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Zeydan Karalar Kazandı (2)

KARALAR: ZAFER KAZANMADIK; ZAFER DÜŞMANA KARŞI KAZANILIR31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar, "Biz bir zaferle kazanmadık.

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar, "Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz iki memleket insanı yarıştı, biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz" dedi.



Resmi olmayan sonuçlara göre; Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar, Seyhan'da seçimi önde tamamlayan CHP'li aday Akif Kemal Akay ve yeniden Çukurova Belediye Başkanı seçilen mevcut Başkan CHP'li Soner Çetin, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde partililerle bir araya geldi. Çok sayıda CHP'li ve Millet İttifakı destekçisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanarak kutlama yaptı. Türk bayrakları taşıyan kalabalık grup, dans edip, Zeydan Karalar lehine sloganlar attı. Gruptaki bazı partililer meşale yaktı.



Burada kalabalığa hitap eden Akif Kemal Akay ve Soner Çetin, Millet İttifakı'na destek verenlere teşekkür etti. Zeydan Karalar ise aday olduğu sırada 10 puandan fazla farkla Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini söylediğini hatırlatarak, Seyhan Belediyesi'nin de artık CHP'nin kalesi haline geldiğini söyledi. Karalar, İYİ Parti ile de yüzde 100 uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, İYİ Parti kadrolarına teşekkür etti. Adana'da yeni bir dönem başladığını dile getiren Zeydan Karalar şunları söyledi:



"Her ilçede çok çalışan ve aklı, fikri, ruhu sadece halkına hizmet edecek olan bir anlayış geldi. İşçiyi ezmeyen, maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor artık. İşimiz o kadar kolay değil. Büyükşehir Belediye bütçesini düşününce işimizin o kadar kolay olmadığını görüyorum. Zaten bizi biliyorsunuz, 5 yılda yaptıklarımızı biliyorsunuz. 25 yılda yapacaklarımızın birkaç katını 5 yılda yaptığımızı biliyorsunuz. Yönetim biçimimizin, yönetme biçimimizin çok farklı olduğunu, onların bizle bu konuda yarışamayacağını biliyorsunuz. Biz bir zaferle kazanmadık. Zafer düşmanla yapılan savaşla kazanılır. Biz iki memleket insanı yarıştı, biri kazandı. Bu kadar. Bize oy vermeyenlere de sahip çıkacağız biz. Biz bu saatten sonra herkesin belediye başkanıyız değil mi? Peki bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapan model ne? Herkesin belediye başkanı oldum, herkesten oy aldık. Niçin ben, 'Parti bayraklarını getirmeyin, Türk bayrağı getirin' dedim? Çünkü bizler artık 'Adana partisi'nin adayıyız ve elbette ben 44 yıllık CHP'liyim. CHP'li olmaktan ötürü de onur duyuyorum. Herkes kendi siyasal görüşüyle onur duyar ama sonuç itibarıyla bize her partiden oy veren insanlar olduğu için bizim onları da gözetip bağrımıza basmamız gerekiyor ve herkesin belediye başkanı olmamız gerekiyor."



