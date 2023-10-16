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Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Son Güncelleme: 16.10.2023 10:12

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, düğüne elektrik verme meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi kaçarken, polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı.

Adana'da bir kişi "düğüne elektrik verme" meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ELEKTRİĞİ KESMESİ KONUSUNDA UYARDI

Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda İsmet Gülşen (33), evinin sokağındaki düğünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle çıkan sesten rahatsız oldu. Ardından Gülşen, düğün sahiplerinin iş yerindeki elektrik kullanmaları için izin veren bakkal sahibi Sercan K.'yi elektriği kesmesi konusunda uyardı.

TABANCAYLA BAKKALI BASTI

Sercan K. elektriğini kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Sercan K., bakkalın içerisine gizlediği tabancayı alarak İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu.

Gülşen kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın şüphelisi kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Gülşen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülşen'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis; kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Gülşen, Seyhan, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da düğün tartışması kanlı bitti: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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