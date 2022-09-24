Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
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Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

24.09.2022 10:26
Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık ve kapkaç olaylarının zanlısı tutuklandı.

Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık ve kapkaç olaylarının zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, elektronik cihaz ve 6 motosiklet hırsızlığı ile iki kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, adreslerin çevresindeki güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık ve kapkaç olaylarının zanlısı Mehmet Halil K'yi (22) tespit etti.

Şüpheli Mehmet Halil K, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir eve tırmanarak girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlı, binanın bahçe duvarı üzerinde bir süre oturup çevresini gözetledikten sonra birinci kattaki daireye pencereden tırmanarak giriyor. Daha sonra şüphelinin başında şapka yüzünde cerrahi maske ve elinde dizüstü bilgisayarla ikametten çıktığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kapkaç ve hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika
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