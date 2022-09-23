Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı

23.09.2022 17:48
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, hipodromda akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.P. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Selçuk Turan'ın hipodromda at sahibi olduğunu, sanık F.P'nin ise burada seyislik yaptığını belirterek, akraba olan F.P. ve Turan arasında küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, olay günü telefonda tartıştıktan sonra Selçuk Turan'ın hipodroma gittiğini ve F.P. ile aralarında kavga çıktığını, otopsi raporuna göre maktulün boyun, omuz ve göğüs bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünün anlaşıldığını belirtti.

Savcı, maktul Selçuk Turan'ın hayati bölgelerine yönelik bıçaklama eyleminde, şüpheli F.P'nin öldürme kastıyla hareket ettiğini vurgulayarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması alınan sanık F.P, önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Maktul Selçuk Turan'ın bana küfretmesi sonucu bu olay yaşandı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti de sanık F.P'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 9 Nisan'da Selçuk Turan ile akrabası F.P. arasında kavga çıkmış, Turan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı F.P. polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde yakalanmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık F.P. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Selçuk Turan, Cumhuriyet, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı - Son Dakika

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