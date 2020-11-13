Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı - Son Dakika

Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı

13.11.2020 09:42

Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı Covid-19 deneme aşısı Balcalı Hastanesinde ilk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanıyor Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı

Covid-19 deneme aşısı Balcalı Hastanesinde ilk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanıyor

ADANA - Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Covid-19 aşısı için Türkiye'de faz 3 denemelerine geçildi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın gözetiminde Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı. Çalışma kapsamında ilk aşı gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız'a yapıldı. Daha sonra diğer gönüllü sağlık çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Gönüllü sağlık çalışanlarına aşı yapılmasında ilk uygulanan kişilerden biri olan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Çavuşoğlu'nun bu anlarına ise Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova ile diğer ilgili isimler tanıklık etti.

İlk aşının yapılmasının ardından açıklamada bulunan yardımcı çalışmacı Doç. Dr. Ferit Kuşçu, ilk olarak aşının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de uygulanmaya başlandığını, daha sonrasında ise 25 merkezde aşının gönüllü sağlık çalışanları ve diğer bireylerde sürdüğünün altını çizdi. Kendilerinin de bu merkezlerden biri olarak tüm Çukurova Bölgesinde ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde aşı uygulamasına başladıklarını ifade eden Kuşçu, bir süre sonra sağlık çalışanları dışında olan bireylerin de kendilerine başvurarak aşıyı yaptırabileceklerini dile getirdi.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanlarının aşılandığına dikkati çeken Kuşçu, bu aşılamalarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadığını belirtti.

Kendilerinin ilk etapta 60 sağlık çalışanını aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Ferit Kuşçu, daha sonra ise aşılamanın diğer bireylerle de devam edeceğini, aşının iki doz halinde 14 gün arayla uygulanacağını sözlerine ekledi.

Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve bu bölgede ilk korona virüs aşısını gönüllü olarak yaptıran Özay Akyıldız ise son derece önemli olan bu çalışmada yer almaktan ötürü mutlu olduğunu ve aşının bölgede uygulanmaya başlamasını uzun zamandır beklediğini belirtti. Akyıldız, tüm insanlığın bu hastalıktan yakın zamanda kurtulmasını da diledi.

Yine aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Çavuşoğlu ise bu çalışmada yer almanın çok önemli olduğuna değinerek, önümüzdeki yıllarda pandeminin bir şekilde sonlanacağını ve insanlığın bu sıkıntılı süreci atlatacağına inandığını belirtti.

Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı
Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı
Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı
Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı

Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da ilk korona virüs aşısı yapıldı - Son Dakika


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