Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti

15.05.2021 20:17

Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti Adana'da Sivil Toplum Kuruluşları İncirlik'e yürüyüp İsrail'in saldırılarını kınadı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan: İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları Adana'da protesto edildi.

Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti

Adana'da Sivil Toplum Kuruluşları İncirlik'e yürüyüp İsrail'in saldırılarını kınadı

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan:

ADANA - İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları Adana'da protesto edildi. Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na kadar yürüyerek İsrail'i kınadı.

İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları devam ediyor. Gerilimin tırmanmaya başladığı 10 Mayıs tarihinden beri ölen Filistinlilerin sayısı 139'a yükseldi. İsrail'i protesto etmek için de Adana'da sivil toplum kuruluşları, Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Asri Mezarlığı önünde toplandı.

Buradan konvoy halinde İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa kadar gelen grup daha sonra da araçlarından inip üsse kadar yürüdü. Burada vatandaşlar önce Filistin bayrakları açıp ardından İsrail'e lanet okudu..

'İncirlik kaldırılana kadar mücadelemiz devam edecek'

Üssün çevresinde kurulan platformdan vatandaşlara seslenen Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, "Burasının ne olduğunu 15 Temmuz da hatırladınız. Burası FETÖ yapısıyla birlikte 15 Temmuz günü Ankara ve İstanbul'dan kalkan uçaklara yakıt ikmali yapılan yerdir. Ey Amerika, ey siyonist yapılar burası kaldırılana kadar mücadelemiz devam edecek. Mescidi Aksa meselesi bizim için sıradan bir mesele değildir" diye konuştu.

'Kıblegahımız için canımızı veririz'

Kudüs'ün kendileri için iman meselesi olduğunu belirten Turhan, daha sonra şunları söyledi:

"Filistin meselesine sahip çıkmak, bizim ve şahsımızın vereceği bir karar değil çünkü Kudüs bizim için iman meselesidir. Mescidi Aksa bizim kıblegahımız. Kıblegahımız için canımızı veririz. Oralar o kadar önemli ve kıymetli ki peygamberlerin bir çoğunun mücadele yeri oldu. Biz Mescidi Aksa için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele etmeliyiz."

'Mehmetçik Kudüs'e gitmeli'

Mehmetçiğin Kudüs'e gitmesi gerektiğini kaydeden Salih Turhan, "Bizim için şehadet bir başlangıçtır, bizim için şehadet bir vuslattır. Kimse bizi şehitlerimizle bitireceğini düşünmesin. Filistin de hiçbir Müslüman kalmasa bile rabbimiz bir kuş aracılığıyla Kabeyi yok istemeyenleri nasıl yok ettiyse onları da yok edecektir. Artık meclis toplandı, tezkere kararıyla birlikte Mehmetçiğin Kudüs'e gidişi bizim yüreğimizi soğutur artık. Basın açıklamaları artık bizim yüreğimizi soğutmuyor. Bütün siyasi partilerden Mescidi Aksa için mecliste karar almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Kuran-ı Kerim okundu. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti
Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti
Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti
Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti

Sivil Toplum Kuruluşları, Protesto, İncirlik, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da İncirlik'e yürüyen STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika


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