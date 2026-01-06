Adana'da Kaçak Yapılar Yıkılıyor

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandığı Menderes Adası'yla ilgili, "Adanalıların tümünün kullanımına açılacağı, insanların çocuğuyla, misafiriyle gidip, iftiharla gezeceği ve eğleneceği, spor yapabileceği, meşru bir şekilde ruhsatlandırılmış kafelerin, restoranların olduğu bir alana dönüştürülecek" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın da katıldığı toplantıda 2025 yılındaki asayiş verileri, önceki yılın verileriyle karşılaştırılarak değerlendirildi.

'311 TERÖR OPERASYONUNDA 43 TUTUKLAMA'

Vali Köşger, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Her türlü terör örgütüne karşı operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirten Köşger, "Geçtiğimiz yıl terör örgütlerine yönelik 248 operasyonda 29 kişi tutuklanırken, bu yıl 311 operasyonda 43 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda 3 terör eylemi de engellendi. Terörle mücadele ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi. Bu konudaki mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde devam edecek" dedi.

CİNAYET 82'YE DÜŞTÜ

Vali Yavuz Selim Köşger, kentteki suç verilerinde de önceki yıla göre çoğunlukla azalma olduğunu söyledi. Köşger, "Kişilere karşı işlenen suçlarda; konut dokunulmazlığının ihlali 150'den 131'e düştü. Kasten öldürme 90'dan 82'ye düştü. Adana'da 2023'te 127 cinayet işlendi. Bu gelinen nokta istediğimiz bir nokta değil. Daha iyi bir noktaya getirilmesi için çabamız devam ediyor. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 141'den 148'e yükseldi. Cinsel taciz 230'dan 194'e, çocuğun cinsel istismarı 563'ten 534'e, cinsel saldırı ise 195'ten 177'ye düşmüş durumda. Kasten yaralama 7 bin 994'ten 7 bin 988'e, hakaret bin 624'ten bin 715'e, tehdit ise 7 bin 154'ten 7 bin 191'e yükseldi. Tüm olayları değerlendirdiğimizde olay sayısı yükseliyor ama insanların canlarıyla ilgili olaylarda ciddi bir düşüş var. Bunu sürdürmek için gereken tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DÜŞÜŞ

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüşler olduğunu belirten Vali Köşger, "Otodan hırsızlık olayları 492'den 249'a, kapkaç 28'den 14'e, yankesicilik 46'dan 25'e, motosiklet hırsızlığı 743'ten 396'ya, oto hırsızlığı ise 79'dan 50'ye düşmüş durumda. Evden hırsızlık olaylarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanmış, olay sayısı 844'ten 631'e geriledi. İş yeri ver kurumdan hırsızlık olayı 549'dan 500'e, gasp ve yağma 498'den 447'ye, dolandırıcılıkta ise bin 43'ten bin 21'e düştü. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranı yükselmiş durumda. Bu da sevindirici bir şey" dedi.

4 BİN 288 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silah bulunduranlara ve silah kaçakçılığına yönelik mücadelenin, önemli başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Köşger, "Bu konudaki denetimlerimizi artırmış ve ruhsatsız silah bulunduranları, mevzuatın müsaade ettiği çerçevede hapis cezası uygulamasına başlamıştık. Artık bu tüm ülkeye yayılmış oldu. 2024'te 4 bin 866 silah ele geçirilmişken, bu yıl bu sayı 4 bin 288'e düşmüş durumda. Bu durum artık ruhsatsız silahla dolaşma oranının azaldığını gösteriyor. 2024'te 5 bin 407 hakkında işlem yapılmış, bu yıl 4 bin 734 kişiye işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

32 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, operasyon, gözaltı ve tutuklama sayılarının arttığını kaydetti. Köşger, "Operasyon sayısı bir önceki yıl 62 iken, bu yıl 69'a yükselmiş. Gözaltı sayısı 224'ten bin 227'ye çıkmış. Tutuklama sayısı ise 634'ten, bin 559'a yükselmiş. Çökertilen organize suç örgütü sayısı ise 28 iken, 2025'te 32'ye ulaşmış durumda. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyar 102 milyon lira değerindeki mal varlığına el konurken, 2025'te bu rakam 1 milyar 322 milyon lira olmuş" diye konuştu.

NARKOTİK OPERASYONLARI ARTTI

Narkotik suçlara karşı da operasyonların arttığını kaydeden Köşger, "Uyuşturucu çağımızın bir problemi. Dolayısıyla buna karşı da mücadelemizi katmanlı bir şekilde yürütüyoruz. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon sayısı 2 bin 176'dan, 2 bin 380'e yükselmiş. Tutuklu sayısı 2024'te bin 731 iken, 2025'te 2 bin 312 olmuş. Ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının genelinde düşüşler var. Bu durum da mücadelenin kararlılığı sonucunda, sahaya giren miktarda ciddi azalmalar olduğunu gösteriyor" dedi.

177 BİN SURİYELİ KALDI

Kentteki sığınmacıların, ülkelerine dönmeye devam ettiklerini kaydeden Köşger, "Adana'daki konteyner kentteki nüfus 11 binden, 2 bin 700'e gerilemiş durumda. Bu kişiler de engelli ve özel gereksinimli kişiler. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise 211 binden 177 bine düşmüş durumda. Bakıldığında 34 binlik bir gerileme var. Suriye'deki iç güvenlik, huzur ve devletin varlığı kendini hissettirmeye başladığı sürece bu rakamların hızla düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'70 YILLIK BİR SORUNDU'

Önceki hafta üzerindeki kaçak yapıların yıkılmaya başlandığı Çukurova ilçesindeki Menderes Adası'yla ilgili de bilgiler veren Vali Köşger, "Bu, kentin 70 yıllık bir sorunuydu. Yıkım süreci devam ediyor. Sonrasında da oranın, Adanalıların tümünün kullanımına açılması, insanların çocuğuyla, misafiriyle gidip, iftiharla gezeceği ve eğleneceği, spor yapabileceği, meşru bir şekilde ruhsatlandırılmış kafelerin, restoranların olduğu bir alana dönüştürülecek. Sadece Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında değil, neredeyse şehrin yüzde 70'i ruhsatsız ve kaçak yapılardan oluşuyor. Adana'nın yeniden imar ve şehir planlarının yapılması, kentsel dönüşümünü tamamlaması önem arz ediyor" diye konuştu.

'ADANA'YI EN HUZURLU ŞEHİRLERDEN BİRİ YAPMAYA KARARLIYIZ'

Kentte gelinen noktanın, bir önceki yıla göre olumlu olduğunu belirten Köşger, "Biz bunu yeterli görmüyoruz. Adana'yı ülkenin en huzurlu şehirlerinden biri yapmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Adana bölgenin en önemli şehirlerinden birisi. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda hak ettiği noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.