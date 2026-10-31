Maltepe\'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Sivas Kültür Günleri, protokol konuşmasının ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım'ın kürsüde CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayarak YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması tepki çekti. Konuşmanın ardından iki partinin mensupları arasında sözlü ve tartışma yaşanırken, CHP heyeti etkinlik alanını terk etti.

METİN YARIM'IN KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde protokol konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım, kürsüde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmazken, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Yarım'ın konuşması, alanda bulunan bazı katılımcıların tepkisine neden oldu.

PARTİLİLER ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Konuşmanın ardından CHP'liler ile YENİ Partililer arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Etkinlik alanında karşılıklı bağrışmalar yaşanırken, partilerini birbirine fiziki saldırısı da kameralara yansıdı.

CHP HEYETİ ALANI TERK ETTİ

Yaşanan tartışmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, beraberlerindeki heyetle birlikte etkinlik alanından ayrıldı.