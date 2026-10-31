Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi - Son Dakika
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Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

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Maltepe\'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
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Maltepe\'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
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İstanbul Maltepe'de düzenlenen Sivas Kültür Günleri'nde protokol konuşması siyasi gerginliğe neden oldu. Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım'ın konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayıp YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması üzerine alanda tepkiler yükseldi. Tartışmanın büyümesiyle CHP heyeti etkinlik alanından ayrılırken, partililer arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti.

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Sivas Kültür Günleri, protokol konuşmasının ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım'ın kürsüde CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmayarak YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e övgülerde bulunması tepki çekti. Konuşmanın ardından iki partinin mensupları arasında sözlü ve  tartışma yaşanırken, CHP heyeti etkinlik alanını terk etti.

Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

METİN YARIM'IN KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde protokol konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım, kürsüde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in ismini anmazken, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. 

Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

Yarım'ın konuşması, alanda bulunan bazı katılımcıların tepkisine neden oldu.

PARTİLİLER ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Konuşmanın ardından CHP'liler ile YENİ Partililer arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Etkinlik alanında karşılıklı bağrışmalar yaşanırken, partilerini birbirine fiziki saldırısı da kameralara yansıdı. 

Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi

CHP HEYETİ ALANI TERK ETTİ

Yaşanan tartışmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, beraberlerindeki heyetle birlikte etkinlik alanından ayrıldı.

Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
Maltepe'de beklenmedik kriz! CHP ve YENİ Partililer birbirine girdi
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    OH OH NE GÜZEL NE GÜZEL YİYİN BİRİNİZİ 2 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    ne ka güzel 2 1 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Bunların kendilerine faydası yok ki memlekete ne faydası olacak yazık bir de bunların arkasından gidenlere 1 1 Yanıtla
  • gulsadiye759 gulsadiye759:
    yiyin bir birinizi 0 1 Yanıtla
  • Ömer Muhtar Ömer Muhtar:
    Sizin gibi aydınlara çok ayıp 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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