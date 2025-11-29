Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Adana'da erkek kuaföründe iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili ekipler, çalışma başlattı.
Adana'da silahlı çatışma çıktı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.
İddiaya göre, kuaförde karşılaşan husumetli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kuaförün içerisinde başlayan silahlı kavga sokağa taştı.
Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
