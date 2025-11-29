Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır - Son Dakika
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır
29.11.2025 21:39  Güncelleme: 21:50
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir erkek kuaföründe, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Adana'da erkek kuaföründe iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili ekipler, çalışma başlattı.

Adana'da silahlı çatışma çıktı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.

ERKEK BERBERİNDEKİ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, kuaförde karşılaşan husumetli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kuaförün içerisinde başlayan silahlı kavga sokağa taştı.

BİLANÇO AĞIR

Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır - Son Dakika

