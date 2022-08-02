Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan yönünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Muhammet İsmail Muyam idaresindeki 01 FEH 74 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Muhammet İsmail'in öldüğünü belirledi. Otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Muhammet İsmail, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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