Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yüzerek kıyıya çıktı.

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kişi yüzerek kıyıya çıktı. Mahmut Talan yönetimindeki 06 DV 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Sürücü Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Talan ve Ercan'ı kontrol amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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