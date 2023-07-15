AFRİKA üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının etkilediği kentlerden olan Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaktan bunalan Adanalılar çareyi parklardaki gölgelik alanlara sığınmakta bulurken, bazı çocuklar ise tehlikeye rağmen, sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Yaz mevsiminde kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği Adana'da termometreler dün 40 dereceyi gösterirken, bugün ise 47 dereceye dayandı. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği kentte, birçok kişi, çareyi parklardaki ağaçların gölgesine sığınmakta buldu. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise ölüm tehlikesini hiçe sayıp sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise kentte sıcakların hafta sonu etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

'EVDEN ÇIKMAYACAĞIM'

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda vakit geçiren Göksu Kılıç, sıcaktan bunaldıklarını ama çare bulamadıklarını kaydederek, Çoğunlukla evde klimalı ortamdayım. Bence hiçbir yer Adana kadar sıcak değil. Sıcaktan dolayı kavgalar arttı. Önümüzdeki günlerde evden çıkmayacağım dedi. Kılıç'ın arkadaşı Elin Anlı ise yaz mevsimini sevdiğini ve Adana sıcağına alışkın olduğunu belirterek, Genellikle evdeyim ben de. Dayanabiliyorum ama alıştım. Ailem yaz günü Adana'da kalmayı tercih etmiyor. Parkta gölgeyi görünce oturduk. Sıcağın etkisinden kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat pek mümkün görünmüyor diye konuştu.

'ADANA'YA GELDİĞİME PİŞMAN OLDUM'

Ankara'dan yakınını ziyaret için Adana'ya geldiğini anlatan Mete Ercihan ise Burada hava yanıyor. Kan ter içerisinde kalıyorum. Üstüm başım sırılsıklam oluyor. Adana'ya geldiğime pişman oldum. Kendimi klimalı mağazalara atıp duruyorum. Adanalılar sıcağa alışmışlar ama ben alışamadım dedi.