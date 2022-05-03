ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR - Son Dakika
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ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR

03.05.2022 11:31

ADANA'da ilk kez, yaklaşık 4 milyon TL maliyetle 11 dönüm tarlaya kurulan serada, topraksız tarımla yaban mersini üretilmeye başlandı.

ADANA'da ilk kez, yaklaşık 4 milyon TL maliyetle 11 dönüm tarlaya kurulan serada, topraksız tarımla yaban mersini üretilmeye başlandı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, tarlada kilosu 160 TL olan ürünlerin, marketlerde 125 gramlık paketlerde 40 TL'nin üzerinde fiyatlarla satıldığını söyledi.

Çukurova'da çiftçiler, katma değeri yüksek yeni ürünlere yöneldi. Kentte ilk kez bir çiftçi, Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'nde yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapıp 10 dönüm topraksız sera kurdu. Hindistan cevizi kabukları ve liflerinin yer aldığı saksılarda yetiştirilen yaban mersinleri, meyve vermeye başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, yaban mersininin genellikle yurt dışında Kuzey Avrupa ve ABD'deki Rocky Dağları, yurt içinde ise Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirildiğini kaydetti. Yaban mersini üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren İncefikir, Bu ürünlerin spot fiyatı tarlada 150-160 TL. Günün koşullarına göre bu fiyatlar arz talebe göre değişir ancak marketlerde ise bu fiyat 2 katının üzerine çıkıyor. 125 gramlık ürünler 40 liranın üzerine satılıyor dedi.

'BAKANLIĞIMIZIN TEŞVİKLER VERMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Yaban mersininin ortalama 2 yılda verimli hale geldiğini ve dönümde yaklaşık 1 ton ürün elde edildiğini aktaran İncefikir, Üreticilerin artık bu tip ürünlere kaymasının önemli olduğuna inanıyoruz. Ovada klasik olan ürünlerin dışına çıkmalarını öneriyoruz. Ürünlerde ne kadar çok alternatif olursa o kadar çok satış olacaktır. Marketlerde artık yavaş yavaş bu ürünler yer alıyor. Oldukça güzel lezzeti, vücuda da faydaları var. İhracata da gidiyor ama ülkemiz daha çok ithal ediyor. Karadeniz dışında Mersin Silifke'de de yetiştiriliyor. Bakanlığımızın yatırımlar konusunda destekler, teşvikler vermesi çok önemli çünkü maliyetler az değil. Destekleme gelirse çiftçinin alternatif ürünlere daha da atılım yapacağına, ihracatın artacağına ve ülkemize çok ciddi döviz geleceğine inanıyoruz diye konuştu.

ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR
ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR
ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR
ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR
ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR
ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA YABAN MERSİNİ ÜRETİLDİ; KİLOSU TARLADA 160 TL'YE SATILIYOR - Son Dakika
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