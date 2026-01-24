Adana'daki Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'daki Fabrikada Yangın Çıktı

Adana\'daki Fabrikada Yangın Çıktı
24.01.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir parke ve panel üretim fabrikasında gece çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

ADANA'da, parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.15 sıralarında Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıktı. Fabrikada görevli bekçi, içeriden gelen patlama sesinin ardından alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikadaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalara TOMA da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul’da İşte ilk sözleri Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump’tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti
Savaş hazırlığı gibi hamle Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 02:36:37. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'daki Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.