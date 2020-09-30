Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

- Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor Ümit Özat, "168 hafta sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmuş Adana Demirspor, Allah'ın izniyle sezon sonunda bu böyle olacak" Adana Demirspor, hafta sonu oynayacağı Adanaspor derbisi hazırlıklarını bugünkü antrenmanıyla devam ettirdi.

- Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Ümit Özat, "168 hafta sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmuş Adana Demirspor, Allah'ın izniyle sezon sonunda bu böyle olacak"

ADANA - Adana Demirspor, hafta sonu oynayacağı Adanaspor derbisi hazırlıklarını bugünkü antrenmanıyla devam ettirdi. Antrenmanda Teknik Direktör Ümit Özat, yaptığı açıklamada, "Play-off'a çıkardığımız Adana Demirspor kadrosu ile bu kadroyu kıyasladığımız zaman siyahla beyaz kadar fark var" dedi.

Adana Demirspor Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Teknik Direktör Ümit Özat idaresindeki antrenman, düz koşu ile başlarken ısınma hareketleriyle devam etti. Son olarak, top kapma, pas çalışması ve Adanaspor maçının taktiksel çalışmasıyla son buldu.

Basına açık gerçekleştiren antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, "Derbi önemli, geçen sene derbiden önce ayrılmıştım. Derbi hakikaten önemli keşke taraftarda olsaydı. Bu şehri iki güzide takımının önemli maçı. Bana göre lige iyi başladık, şu maç 9 olmaz mıydı olurdu. Üç maçta net 24 gol pozisyonuna girmişiz. Üç tane gol yemişiz 2'si duran top biri penaltı. Oda duran top" diye konuştu.

"Play-off çıkardığımız kadro ile arasında siyahla beyaz kadar fark var"

Yeni gelen oyuncularla birlikte geniş bir kadroları olduğunu vurgulayan Özat, "Kolay değil, böyle kadrolar önemlidir ama zordur, böyle kadroyu idare etmek. Aynı zamanda da güzeldir rekabet açısından zordur. Çünkü herkes oynamayı bekleyecek. Hayatımda ilk defa sezon başında böyle bir kadroya sahip oldum. Hele play-off'a çıkardığımız kadro ile bunu kıyasladığımız zaman siyahla beyaz kadar fark var. Bu kadroyu kuran başkana ve yönetimi teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"40 üstünde gol yiyen takım şampiyon olamamış"

Açıklamalarına devam eden Teknik Direktör Ümit Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 15 yılda bütün Avrupa liglerinde dünya liglerinde hatta 1'inci ligde ve Süper Ligde 34 haftalık maratonlarda 40 golün üstünde gol yiyen takım şampiyon olamamış. Geçen sene Adana Demirspor 43 gol yemiş. 70-80 atmanızın çok bir önemi olmuyor. Bir takıma 6 başka takıma 8 atarsanız ama kaybettiğiniz 2 maçı 1 gol ile kazansanız o haneye başka yansıyor."

"168 hafta sonra Adan Demirspor lider"

İki deplasman galibiyet bir içerde Bolu beraberliği aldıklarını söyleyen Ümit Özat, "Şimdi önümüzde bir derbi var. Bir senesi hariç oda Balıkesir'in çıktığı sene lig 36 hafta ile oynanmış 2 puan ortalaması ile bütün takımlar hep çıkmış. Dünyada 34'de 34 yapan takım yok. Var ise getirin önümüze bizde bilelim. Bu yolda kazalar kayıplar mutlaka olacaktır. 168 hafta sonra ilk defa liderlik koltuğuna oturmuş Adana Demirspor, Allah'ın izniyle sezon sonunda bu böyle olacak" dedi.

Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Adana Demirspor, Adanaspor, Ümit Özat, Play Off, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Adanaspor derbisi hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

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