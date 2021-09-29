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Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.09.2021 19:48

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demir spor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Montella, 4-0 galip geldikleri Gaziantep maçında takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Maçın kritik anlarında şanslı olduklarını dile getiren Montella, "Bir İtalyan atasözü 'Şans cesaretlilerin yanındadır' der. Biz de cesaretli taraftık. İyi bir skorla maçı bitirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Maçlarda buldukları pozisyon sayısına göre gol sayılarının az olduğunu belirten Montella, şunları söyledi:

"Bazen 1-0 ya da 2-1 kazanmanız gereken maçlarda farkı bir karakter ortaya koymanız gerekir. Kaçırdığımız pozisyon sayısına baktığımızda gol sayımız daha fazla olabilirdi. Aldığımız kararlarda net olabilseydik, bugün başka rakamlardan söz ediyorduk. Türkiye'de spor camiası ve basın geçmişteki maçı konuşmayı daha çok seviyor. Benim alışkanlığım hep bir sonraki maçı konuşmaktır. Bir maç sona erdiğinde kafam hemen diğer maça geçiyor. Antalyaspor fiziksel olarak kaliteli bir takım. Bizim için zor bir maç olacak."

Sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde takım olarak bir aile fotoğrafı verdiklerinin aktarılması üzerine Montella, "Ben bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Böyle bir düğünde aile fotoğrafı vermemiz, takımda rollerimiz ne olursa olsun bir aile olduğumuzu ve aynı hedef için yürüdüğümüzü gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu Sinan Kurt da takım olarak iyi çalıştıklarını ve son 3 maçta iyi sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor maçı için iyi hazırlandıklarını dile getiren Sinan, "Süper Lig'de her maç artık zor. Oynadığımız oyunu gören takımlar, bizimle olan maçlarına daha farklı hazırlanıyor. Aldığımız puanların önem kazanması için önümüzdeki maçı da galip tamamlamamız gerek." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Ekim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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