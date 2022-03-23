Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı - Son Dakika
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Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı

23.03.2022 13:10
Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'na, Sabri Ülker Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'na, Sabri Ülker Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

Vakfın adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.

Vakıf Başkanı Sabri İçöz, açılan kütüphanenin çocuklara katkı sağlamasını ve onların yolunu aydınlatmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı - Son Dakika


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