Adana Mimar Kemal Ortaokulu'na kütüphane açıldı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mimar Kemal Ortaokulu'na, Sabri Ülker Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, törenle açıldı.

Vakfın adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.

Vakıf Başkanı Sabri İçöz, açılan kütüphanenin çocuklara katkı sağlamasını ve onların yolunu aydınlatmasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.